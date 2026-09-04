Colombia recibe más de 95.000 unidades de medicamento donados por España

El Ministerio de Salud recibió una donación humanitaria del Reino de España para fortalecer la atención de las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La ayuda, que fue impulsada por la Fundación Reina Sofía y canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), esta compuesta por 95.248 unidades de medicamentos, distribuidas en 37 palés que superan las cinco toneladas, con un valor estimado de 350.000 euros, incluidos medicamentos y transporte.

El Ministerio de Salud destacó la solidaridad de España como aliado estratégico para respaldar la respuesta institucional y comunitaria frente a la emergencia.

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Según informó esa cartera, la donación llegó al país en dos envíos aéreos: uno de 17 palés y otro de 20, y es entregada directamente a la Cruz Roja Colombiana, entidad que justificó previamente la necesidad de los insumos y estará encargada de su recepción y distribución.