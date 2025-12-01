Especial Medellín 350 años | Los que resistieron y no dejaron que la ciudad cayera

Hay décadas que se miden en años y otras que se miden en muertos. Los años que van desde finales de la década de 1970 hasta 1993 fueron un tiempo en que en Medellín hubo sobre todo sangre, miedo y fuerza para aguantarlo.
La historia de esta Bella Villa, marcada hasta entonces por la fiebre del oro y el impulso de las industrias emergentes, fue abruptamente reescrita por la irrupción violenta del narcotráfico, que explotó las profundas fracturas sociales de la ciudad.
Esta no es, sin embargo, la historia de los criminales que buscaron doblegarla. Glorificar a los verdugos sería traicionar la memoria de sus víctimas. Esta es la crónica de una ciudad que, en su hora más oscura, se vio obligada a mirarse al espejo y a encontrar en sus propias entrañas la fuerza para sobrevivir. Es la historia de cómo, en medio del estruendo, se levantaron voces valientes que se negaron a aceptar el silencio impuesto por el terror. Es el relato de una Medellín que sufrió hasta lo indecible, pero que, con una dignidad inquebrantable, resistió.
Para entender la explosión, primero hay que entender la pólvora. En los años 70, Medellín era una paradoja. Su fama de Tacita de Plata y motor industrial de Colombia ocultaba una realidad social compleja. Un éxodo masivo, impulsado tanto por la búsqueda de oportunidades como por la violencia que ya se vivía en los campos, había hecho que la ciudad creciera de forma descontrolada. En las laderas, miles de familias construyeron con sus propias manos barrios enteros, y levantaron un cinturón de pobreza donde el Estado era poco más que un nombre lejano.