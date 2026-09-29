UNP: Revelan la millonada que destinó el gobierno Petro en el esquema de seguridad de Juliana Guerrero

El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, reveló ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes los costos en los que incurrió la entidad entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 en los esquemas de seguridad asignados por el gobierno de Gustavo Petro.
En medio de su rendición de cuenta, uno de los datos entregados correspondió a lo que se destinó de recursos públicos para proteger a personas como Juliana Guerrero, pues a la cuestionada exaspirante al viceministerio de Juventudes se le asignó un grupo de escoltas y camioneta blindada.
De acuerdo con Blanco, el esquema de seguridad de Guerrero le costó al Estado un total de $739 millones. Los detalles específicos del número de escoltas y demás se mantuvieron bajo reserva legal ante el Legislativo.