UNP dice que Angie Rodríguez sí cuenta con un esquema de seguridad “muy robusto”

Pareciera que, por ahora, el novelón en la Casa de Nariño por las declaraciones de Angie Rodríguez no va a parar. La gerente del Fondo Adaptación no lavó los trapos sucios en casa, sino que los sacó a la luz en una seguidilla de entrevistas en medios de comunicación, donde lanzó denuncias contra varios funcionarios del Gobierno y habló de supuestas extorsiones y amenazas.
En medio de todo ese cruce de versiones, Rodríguez aseguró que sentía temor por su vida, pues, según dijo, no contaba con esquema de seguridad. Frente a esto, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, salió a desmentirla.
El funcionario sostuvo que la gerente sí cuenta con un “robusto esquema de seguridad”, el cual fue solicitado por ella misma y asignado en tiempo récord.