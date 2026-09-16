A diferencia de Colombia, Estados Unidos sí certifica a Venezuela en la lucha contra las drogas

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de los países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirlo en esa “lista negra”, en un nuevo gesto al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La administración de Donald Trump mantuvo además la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella, así como de Bolivia, donde también ha asumido un nuevo gobierno conservador.
Cada año la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo, y como en 2025, 23 países son considerados “importantes productores” o “de tránsito de drogas”.