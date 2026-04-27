Estados Unidos planea instalar reactores nucleares en la Luna por orden de Trump, ¿posible o cuentazo?

La carrera por la Luna ha entrado en una nueva fase, más ambiciosa y estratégica. El gobierno de Donald Trump ha ordenado a la NASA y al Departamento de Defensa de Estados Unidos acelerar el desarrollo de centrales nucleares en el satélite natural, en un movimiento que busca asegurar el liderazgo estadounidense frente a China en la exploración espacial, según reveló El País. El plan, conocido como la Iniciativa para la Energía Nuclear Espacial, establece plazos concretos para desplegar reactores tanto en órbita como en la superficie lunar. La meta es clara: garantizar una fuente de energía constante que permita sostener misiones prolongadas y, eventualmente, la presencia humana permanente en uno de los entornos más hostiles jamás explorados. El foco de esta estrategia es el polo sur de la Luna, una región inexplorada donde las condiciones son extremas. En los cráteres, la oscuridad es perpetua y las temperaturas pueden descender hasta los -200°C, mientras que en las zonas iluminadas el calor puede superar los 50°C. En ese escenario, la energía solar resulta insuficiente, especialmente durante las noches lunares, que duran hasta 14 días terrestres, por lo que la energía nuclear se perfila como la alternativa más viable.

De acuerdo con el documento citado por El País, Estados Unidos deberá desarrollar reactores orbitales para 2028 y desplegar sistemas de fisión en la superficie lunar hacia 2030. Estos reactores, de hasta 100 kilovatios, tendrían capacidad para abastecer el equivalente a unas 80 viviendas en la Tierra, aunque su verdadero propósito será alimentar bases científicas, sistemas de comunicación y vehículos de exploración. Detrás de este ambicioso plan está también la intención de acelerar el programa Artemis, que busca regresar astronautas a la Luna y sentar las bases de una colonización progresiva. Misiones como Artemis 2 ya han marcado hitos recientes, incluyendo el regreso de humanos al entorno lunar tras más de medio siglo. Siga leyendo: ¿Cuándo volverán astronautas a la Luna? Esto es lo que sigue para la NASA tras el éxito de Artemis II El ingeniero español Carlos García Galán, quien lidera el programa de base lunar, ha reconocido la magnitud del desafío. El objetivo es establecer una frecuencia de hasta diez lanzamientos anuales entre misiones tripuladas y robóticas, algo sin precedentes en la historia espacial. “Convertir lo casi imposible en posible” es, según él, la filosofía que guía este nuevo impulso, en declaraciones recogidas por el medio español. Las centrales nucleares jugarán un papel crucial en esa visión. Su capacidad para generar energía constante durante largos periodos, incluso en ausencia total de luz solar, las convierte en un elemento indispensable para sostener la vida en la Luna. Además, su combustible —como el plutonio o el americio-241— podría durar décadas o incluso siglos, lo que las hace ideales para misiones de largo plazo.

Las futuras bases en la Luna dependerían de reactores nucleares para garantizar energía constante en medio de temperaturas extremas y largas noches sin luz solar. FOTO: FORO NUCLEAR.

A partir de 2029, el plan contempla la construcción de las primeras bases habitables en la superficie lunar. Estas instalaciones contarían con apoyo robótico para su construcción, vehículos presurizados para el transporte de astronautas y sistemas avanzados de comunicación. Para 2032, la meta es que estas bases puedan operar de forma permanente. Sin embargo, el proyecto enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es el presupuesto. A diferencia del histórico programa Programa Apolo, esta nueva etapa deberá desarrollarse con recursos mucho más limitados. Se estima que todo el plan podría costar alrededor de 30.000 millones de dólares, una cifra considerablemente menor si se tiene en cuenta la magnitud de los objetivos. Otro reto clave es la dependencia de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, propiedad de Elon Musk y Jeff Bezos, respectivamente. Estas compañías serán responsables de desarrollar módulos de aterrizaje y transportar cargas pesadas, aunque algunos de sus sistemas aún no han sido probados en misiones lunares, lo que podría generar retrasos. Mientras tanto, China avanza en su propio programa espacial con el objetivo de llevar astronautas a la Luna hacia 2030. Aunque su estrategia inicial podría centrarse en zonas más accesibles del satélite, también contempla el desarrollo de infraestructura energética, incluida la nuclear, en colaboración con Rusia. En este contexto, la decisión de la Casa Blanca también incluye al Pentágono, que deberá desarrollar sus propios sistemas nucleares espaciales en paralelo con la NASA. La idea es generar competencia entre ambas entidades para seleccionar las mejores tecnologías, en un esquema que mezcla exploración científica con intereses estratégicos y de defensa.