¿Cuándo volverán astronautas a la Luna? Esto es lo que sigue para la NASA tras el éxito de Artemis II

Los cuatro astronautas de la histórica misión Artemis II regresaron el viernes pasado a la Tierra tras convertirse en el primer vuelo tripulado en sobrevolar la Luna en más de 50 años. El piloto Victor Glover resumió la experiencia con una frase que condensa la magnitud del logro: “No he asimilado lo que acabamos de hacer, y me da miedo incluso empezar a intentarlo”.
Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen acompañaron a Glover en el recorrido de 10 días que marcó varios récords e hitos científicos. La cápsula Orion alcanzó una distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando la marca establecida por Apolo 13 en 1970.