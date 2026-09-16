Estafas con voz clonada por IA: qué es un deepfake de voz y cómo proteger a su familia

Una llamada. Una voz conocida. Un llanto al fondo. Un pedido de dinero urgente... así funciona una de las estafas más perturbadoras que ha traído la inteligencia artificial: los deepfakes de voz, audios generados por IA que imitan la voz de un familiar para hacerle creer a quien contesta que está viviendo un secuestro en tiempo real.
La tecnología ya no es cara ni difícil de usar. Según un informe de la empresa de seguridad Hiya publicado en marzo, una de cada cuatro personas en Estados Unidos afirma haber recibido una llamada con una voz deepfake en los últimos doce meses.