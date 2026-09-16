Estafas con voz clonada por IA: qué es un deepfake de voz y cómo proteger a su familia

Una llamada. Una voz conocida. Un llanto al fondo. Un pedido de dinero urgente... así funciona una de las estafas más perturbadoras que ha traído la inteligencia artificial: los deepfakes de voz, audios generados por IA que imitan la voz de un familiar para hacerle creer a quien contesta que está viviendo un secuestro en tiempo real. La tecnología ya no es cara ni difícil de usar. Según un informe de la empresa de seguridad Hiya publicado en marzo, una de cada cuatro personas en Estados Unidos afirma haber recibido una llamada con una voz deepfake en los últimos doce meses.

Un 24% adicional dice que no puede distinguir si la voz es real o generada por IA. ESET Latinoamérica, compañía especializada en ciberseguridad, advierte que los estafadores solo necesitan unos segundos de audio para clonar una voz con resultados convincentes, y ese material puede obtenerse fácilmente de publicaciones en redes sociales o de contenidos de trabajo publicados en internet. El esquema más frecuente es el del secuestro virtual. El estafador llama a un familiar, reproduce unos segundos de audio con la voz clonada de la supuesta víctima, mezcla ese audio con sonidos de llanto y ruido de fondo para generar caos emocional y exige dinero para liberarla. La voz clonada solo se usa brevemente, justo el tiempo suficiente para convencer antes de que el interlocutor pueda pensar con claridad. Los delincuentes suelen monitorear los perfiles en redes sociales de la víctima y su familia para elegir el momento ideal. Si la persona supuestamente secuestrada está viajando o en el extranjero y no responde llamadas, el engaño resulta más fácil de sostener. También pueden usar información personal encontrada en línea para hacer la historia más creíble. ”La clave para los estafadores es mantener a los familiares confundidos y emocionalmente afectados”, explica a EL COLOMBIANO Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Una palabra de seguridad familiar

La respuesta más efectiva a esta amenaza no es tecnológica sino humana. ESET recomienda acordar con anticipación una palabra o frase de seguridad entre los miembros de la familia, que cualquiera pueda pedir si sospecha que la voz en una llamada podría ser falsa. Un estafador no tendría forma de conocerla. ”Debe ser fácil de recordar, pero también poco común. No debería ser algo que pueda descubrirse revisando publicaciones en redes sociales u otras fuentes abiertas. Por eso conviene evitar opciones obvias, como el nombre de una mascota familiar o el equipo deportivo favorito”, advierte Micucci. Si alguien no recuerda la palabra en el momento, lo mejor es colgar y llamar directamente al número guardado en los contactos, o enviar un mensaje al grupo de chat familiar para verificar si realmente hay una emergencia. También puede hacerse una pregunta cuya respuesta solo conozca la familia y que no pueda encontrarse en internet. En ningún caso debe enviarse dinero ni compartirse información personal si algo parece sospechoso.

¿Qué hacer si ya cayó en la estafa?

Si la estafa ya ocurrió, ESET recomienda actuar rápido en cinco pasos: Primero, cortar toda comunicación con el estafador de inmediato. Segundo, contactar al banco para explicar lo ocurrido y consultar si es posible bloquear o recuperar los fondos transferidos. Tercero, cambiar las contraseñas de las cuentas que pudieron haber sido expuestas y activar la autenticación en dos pasos. Cuarto, conservar toda la evidencia disponible, como números de teléfono o grabaciones de las llamadas. Y quinto, denunciar el caso ante las autoridades competentes. Lea también: ¿Tiene un televisor LG? Investigación revela que espía a sus usuarios: graba audio con pantalla apagada y rastrea su red Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: