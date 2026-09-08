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¿Tiene un televisor LG? Investigación revela que espía a sus usuarios: graba audio con pantalla apagada y rastrea su red

El análisis también encontró fallos críticos en webOS, el sistema operativo de LG, que permiten acceder de forma remota al televisor y convertirlo en un dispositivo encubierto de escucha.

  • Los datos recopilados llegan a LG Ad Solutions, la plataforma publicitaria de la compañía. FOTO cortesía
    Los datos recopilados llegan a LG Ad Solutions, la plataforma publicitaria de la compañía. FOTO cortesía
Europa Press
hace 2 horas
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Una investigación ha encontrado una serie de funciones en los televisores inteligentes de la marca coreana LG que mapean los teléfonos móviles y dispositivos cercanos, capturan el audio a través del micrófono cuando la pantalla está apagada y los convierten en dispositivos encubiertos de escucha.

Gamers Nexus ha publicado en su canal de YouTube los detalles del análisis que ha realizado de los televisores Smart TV OLED de LG en colaboración con Level1Techs y analistas independientes, con el uso de distintas metodologías de interceptación de red que incluyen el uso de Wireshark (el analizador de protocolos de red más popular) y desensamblado de código.

El tráfico de red de los televisores de LG analizados con Wireshark reveló que escaneaban la red local en busca de dispositivos no relacionados, como smartphones, y que extraían y registraban datos como las direcciones IP, nombres (SSID), la intensidad de señal de las redes wifi vecinas y la localización geográfica.

De hecho, cuando la pantalla del televisor de LG está apagada, el equipo encontró que, tras desconectar el televisor de la red de casa, este sigue con la grabación de audio de voz local, que guarda en su memoria flash interna, y, cuando se restaura la conexión, sube los archivos almacenados a los servidores de la compañía.

Además, el análisis llevado a cabo expuso fallos de seguridad críticos en webOS, el sistema operativo de los televisores de LG, que permiten obtener privilegios de administrador (root) para acceder de forma remota al sistema, lo que convierte al televisor en un dispositivo encubierto de escucha capaz de retransmitir audio del entorno en directo.

Es más, esta captura de voz no solo se queda en los micrófonos integrados en el televisor o en el mando a distancia, sino que es capaz de extraer audio de periféricos externos como cámaras web conectadas mediante USB.

Este hallazgo, según el equipo de investigación, supone un riesgo de seguridad para entornos profesionales y corporativos, donde suelen estar presentes televisores con grandes pantallas.

Los televisores también cuentan con una tecnología de reconocimiento automático del contenido (ACR, por sus siglas en inglés), que no es nueva, pero que realiza capturas de seis segundos de lo que los usuarios están viendo en la pantalla, tanto vídeo como audio, como una especie de huella digital o hash que se transmite a LG.

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Estos datos llegan directamente a LG Ad Solutions, la plataforma publicitaria de LG.

Según los investigadores, aunque se estima que LG ha vendido a nivel global unos 216 millones de smart TV, la recopilación de datos abarca unos 363 millones de dispositivos, solo en Estados Unidos.

Todo ello se convierte en una serie de datos que dibujan un perfil integral más completo de la actividad del usuario para venderla a los anunciantes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Los televisores LG realmente graban audio con la pantalla apagada?
Según la investigación de Gamers Nexus, Level1Techs y analistas independientes, sí. El análisis encontró que los televisores LG continúan grabando audio local incluso cuando la pantalla está apagada y el televisor desconectado de la red. Los archivos de audio se almacenan en la memoria flash interna del dispositivo y se suben a los servidores de LG cuando se restaura la conexión a internet.
¿Qué datos recopilan los televisores inteligentes de LG sobre sus usuarios?
La investigación reveló que los televisores LG escanean la red local en busca de dispositivos conectados como smartphones, y extraen datos como direcciones IP, nombres de redes wifi, intensidad de señal y localización geográfica. También utilizan tecnología de reconocimiento automático de contenido que captura fragmentos de seis segundos de lo que el usuario ve en pantalla. Todos esos datos llegan a LG Ad Solutions, la plataforma publicitaria de la compañía, para construir perfiles de usuario y venderlos a anunciantes.
¿Qué fallos de seguridad encontraron en los televisores LG?
El análisis expuso vulnerabilidades críticas en webOS, el sistema operativo de los televisores LG, que permiten obtener privilegios de administrador para acceder de forma remota al dispositivo. Eso convierte al televisor en un dispositivo encubierto de escucha capaz de retransmitir audio del entorno en directo, incluyendo el audio captado por cámaras web conectadas mediante USB. Los investigadores señalan que esto representa un riesgo especialmente grave en entornos profesionales y corporativos.
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