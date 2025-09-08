Esterilización en perros: por qué debe adaptarse a cada edad y raza

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
La artista sufrió graves quemaduras al presentar un show en el restaurante ubicado en Chía, Cundinamarca.
La cantante de 32 años se llevó el máximo galardón de la noche por Brighter Days Ahead, mientras que Lady Gaga fue reconocida como artista del año y Rosé obtuvo el premio a la canción del año.
Las autoridades confirmaron que el deslizamiento en el kilómetro 18+600 mantiene bloqueados los cuatro carriles y que la inestabilidad del terreno impide definir una fecha de reapertura.
En menos de un mes, una segunda emergencia por cuenta del desbordamiento de quebradas afectó al área urbana de este municipio del Bajo Cauca.
Solo el token WLFI cuenta con una capitalización de 5.843 millones de dólares en el mercado.
id