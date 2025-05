Polémica por exabogada de “El Chapo” Guzmán que aspira a convertirse en jueza en México

Tras una reforma constitucional aprobada por el oficialismo de izquierda y criticada por la oposición y varios sectores, México elegirá por primera vez a sus jueces y magistrados a través de elecciones populares, un ejercicio único en el mundo que será este 1 de junio.

No obstante, Gerardo Fernández Noroña, legislador del partido oficialista Morena, llamó a las autoridades electorales a cancelar las aspiraciones de algunos candidatos porque “no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.

Lea también: México considera “lamentable” que el hijo de ‘El Chapo’ pacte con EE. UU. tras el “gran esfuerzo” por detenerlo

“Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar”, dijo Fernández Noroña. No mencionó nombres o números, pero subrayó que “no son muchos” y que el hallazgo no pone en riesgo los comicios en los que se eligen 881 cargos judiciales federales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte, y 1.749 locales.

Uno de los nombres de los que señalan es el de Silvia Rocío Delgado, una exabogada del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que aspira a ser jueza penal en Chihuahua. Su participación en este proceso ha sido criticada por algunos aspirantes, quienes cuestionan su labor en formar parte del equipo legal de Guzmán entre 2016 y 2017, un poco antes de que él fuera extraditado a Estados Unidos.