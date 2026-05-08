Explosión en Carolina del Príncipe dejó daños y preocupación

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Temas recomendados
La Gobernación de Antioquia informó las principales novedades viales para este fin de semana festivo. Hay un cierre total en el suroeste, restricción de carga en Fredonia y tránsito especial por el Túnel de Oriente el domingo.
Dos soldados murieron este jueves en enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Urrao, suroeste de Antioquia.
Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, el presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a una estructura armada ligada al frente 36. Ordenó reforzar la presencia del Estado en la zona.