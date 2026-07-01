Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea; esto fue lo que dijo

Después de varios comentarios y señalamientos en su contra, Cristina Hurtado decidió expresar sus disculpas por su escrito sobre el hincha de la selección de la República Democrática del Congo, Michel Nkuka Mboladinga (Lumumba Vea), de quien escribió desconociendo su performance y la razón por la que, durante el partido de la Selección Colombia contra su equipo, permanecía inmóvil, como una estatua.

“Este tipo hincha del Congo está muy raro! Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! Nos hace pensar muy mal! No me gusta! Tendrá algo que ver con el arquero? Será que por eso no entra el balón de Colombia? (sic)”, escribió la presentadora de televisión en su cuenta de X.

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Los internautas no demoraron en lanzar comentarios contra la colombiana, instándola a leer o a informarse sobre Patrice Lumumba, el ex primer ministro de la República Democrática del Congo, a quien su país recuerda como un líder anticolonialista.