Metro de la 80, salud y seguridad: los temas de la reunión entre Federico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella

A pocas semanas del inicio de un nuevo Gobierno Nacional, Medellín comenzó a mover sus fichas para asegurar el respaldo a varias de las obras e iniciativas que considera fundamentales. Con ese propósito, el alcalde Federico Gutiérrez sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en una reunión en la que ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y los territorios.

Durante la conversación, las dos partes revisaron los principales proyectos que requieren apoyo del gobierno y que, según la administración distrital, son determinantes para mejorar la movilidad, la seguridad, la competitividad y la calidad de vida de los habitantes de Medellín y del área metropolitana.

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El alcalde destacó que la reunión permitió abrir un canal de diálogo con el mandatario electo y exponerle las prioridades de la ciudad de cara a los próximos años.

”Le he manifestado, como lo he hecho públicamente, que Medellín tiene presidente con el tigre. Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para la ciudad. Medellín va a recuperar el tiempo perdido que ha tenido con este gobierno que nunca los volteó a mirar”, dijo de la Espriella.

Uno de los puntos más importantes abordados durante el encuentro fue la seguridad, un asunto que continúa siendo una de las principales preocupaciones tanto de la administración distrital como de la ciudadanía.

Federico Gutiérrez manifestó que el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades, el trabajo coordinado entre las instituciones y el respaldo del Gobierno Nacional serán fundamentales para enfrentar las estructuras criminales que operan en Medellín y otras regiones del país.