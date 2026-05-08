Expotatuajes Medellín 2026: 800 tatuadores de 15 países en la feria más grande de América Latina

Hasta este domingo en Plaza Mayor estará abierta la edición número 16 de Expotatuajes, la feria de la creatividad y el arte sobre la piel que trae a cerca de 800 tatuadores de 15 países. Haciendo cuentas, los organizadores de este evento detallan cómo a las 15 ediciones anteriores han asistido más de 120.000 asistentes, lo que hace de esta feria una de las más importantes de América Latina, superando a Brasil. Los mismos artistas destacan a Medellín como parada obligatoria en el calendario anual de las convenciones de tatuajes. Puede leer: “Me lo hice por impulso... y me arrepentí”: las historias detrás de quienes deciden borrar sus tatuajes Alejandro Páez, director de Expotatuajes Medellín 2026, considera que esta es la expo más importante que existe en América Latina de este tipo: “tenemos shows, exhibiciones, Expoanime, que está lleno de sorpresas también, y aquí la gente verá lo máximo de la industria, la gente más relevante y muchísima diversión para todos”.

Bajo el sonido de las agujas en movimiento, Alejandro explica que traer a más de 800 tatuadores a la feria no es una tarea fácil: “la gestión de Expotatuajes es un año de trabajo. Usualmente visito 8 países promocionando la feria”.

No solo tatuajes en vivo

La feria también es un foco importante de negocios; se espera que este año se muevan $2.5 millones de dólares. “Los expositores vienen a hacer negocios con las más relevantes empresas de la industria de las tintas, agujas, insumos y actualizarse en las tendencias más recientes del mundo del tatuaje con las clases maestras”, explicaron desde la feria. Además de negocios y tatuajes, los asistentes también disfrutan cada año de charlas de tatuaje responsable y observar las competencias de tatuajes y lienzos enmarcados en el realismo, cómics, acuarela, blackwork, color, 3D, tradicional y geométrico, entre otros.

Los tatuadores están mostrando su talento en la feria. FOTO Camilo Suárez

En cuanto a los concursos, “hay eliminatorias y, como el mundo del tatuaje tiene ramificaciones, entonces se premiará el mejor de color, mejor de sombras, de nueva escuela, de vieja escuela, mejor geometría, black and grey; hay en total 7 categorías diferentes y una competencia del mejor tatuaje de 3 días que es la competencia reina de la feria”. La feria se realiza este año en los pabellones amarillo y blanco de Plaza Mayor y se le añadió, de nuevo, Expoanime Medellín en una segunda versión.

Esto tiene Expoanime