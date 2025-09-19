Expresidente Santos reveló que un magistrado le ofreció tumbar el plebiscito de 2016: esto dijo

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió al histórico plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos rechazaron por estrecho margen el acuerdo de paz alcanzado con las FARC. El exmandatario reveló que un magistrado de la Corte Constitucional le sugirió anular la consulta.
“Inclusive uno de los magistrados de entonces de la Corte Constitucional, cuando le solicitamos el aval del referendo, me dijo si quiere le tumbo el plebiscito. Y yo le dije no, no, eso es una promesa que yo le hice al pueblo colombiano”, dijo Santos en entrevista con Blu Radio.
Agregó que “habría podido presentar el acuerdo sin plebiscito porque ya estaba firmado... pero me sentí en la obligación de cumplir con esa promesa”.
Puede leer: 2016, el año de la paz en Colombia
El plebiscito de 2016 planteaba a los ciudadanos la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
El “No” se impuso con el 50,2 % de los votos frente al 49,7 % del “Sí”. La diferencia fue de apenas 53.894 sufragios, en una jornada en la que participaron más de 13 millones de colombianos.