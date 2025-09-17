“Este fallo es una burla y una revictimización”: Jaime Felipe Lozada sobre la JEP

Jaime Felipe Lozada –exrepresentante a la Cámara y víctima de secuestro– es otra de las voces que cuestiona el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el último secretariado de las Farc por los delitos de secuestro.

Lozada apenas tenía 17 años cuando un grupo de guerrilleros asaltó el edificio Miraflores en la ciudad de Neiva (Huila), era la noche del 26 de julio de 2001. Lo secuestraron junto a su madre, Gloria Polanco, y su hermano Juan Sebastián Lozada, que para entonces tenía 15 años.

Estuvieron tres años en cautiverio, la señora Polanco fue secuestrada por casi ocho años. En 2005, la guerrilla también asesinó a su padre: el dirigente político y exgobernador del Huila, Jaime Lozada Polanco.

En diálogo con EL COLOMBIANO, advierte que la decisión de imponer sanciones restaurativas de ocho años, constituyen una revictimización para quienes padecieron el conflicto armado.

¿Cómo recibe la noticia de la condena de la JEP al secretariado de las Farc?

“Más que con sorpresa, con dolor. Como víctima me siento profundamente revictimizado. Siempre se nos dijo que las víctimas seríamos el centro del Acuerdo de Paz con las Farc y de las decisiones de la JEP, pero este fallo demuestra lo contrario. Ocho años de sanciones restaurativas son una burla frente a crímenes como los secuestros y asesinatos. Este tribunal se creó para lavarle la cara y las manos manchadas de sangre a nuestros victimarios”.