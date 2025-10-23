Corte Suprema avaló extradición de “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera: ¿el presidente Petro lo enviará a Estados Unidos?

La Corte Suprema de Justicia le dio su visto bueno a la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, el cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera, la cual está participando en una mesa de conversaciones de “paz total” con el Gobierno Nacional.

El delincuente es requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos), por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, crimen que al parecer habría cometido mientras negociaba con los delegados de paz del presidente Gustavo Petro.

NOTICIA EN DESARROLLO...