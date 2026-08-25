Lo que cambia tras fallo que reactiva trámite de visas de inmigrante en EE. UU., ¿cómo beneficia a colombianos?

Una jueza federal de Estados Unidos abrió la puerta a que colombianos afectados por la suspensión de visas de inmigrante vuelvan a tramitar sus solicitudes —y, con ellas, la posibilidad de obtener la residencia permanente o green card— después de meses de suspensión. La decisión no solo reactiva el proceso hacia delante, sino que ordena revisar denegaciones ya emitidas, lo que podría beneficiar a un número aún indeterminado de solicitantes en varios países, aunque el fallo enfrenta un camino legal todavía incierto. La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó levantar la suspensión de trámites de visa de inmigrante que, desde el 21 de enero, regía para ciudadanos de 75 países —entre ellos Colombia, Venezuela, Haití, Brasil, Uruguay, Rusia y Afganistán— y que representaba cerca del 40 por ciento de los países del mundo. La medida había sido justificada por el Departamento de Estado bajo el argumento de que los solicitantes de esos países representaban un riesgo elevado de depender de la asistencia social del Estado estadounidense.

En un fallo de 61 páginas fechado el 21 de agosto, la togada concluyó que esa política violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que —según cita la decisión— impide que los funcionarios consulares nieguen visados con base en la nacionalidad de quien las solicita, y exige en cambio una evaluación individual de cada caso. La jueza concluyó que la política excedía la autoridad legal del secretario de Estado Marco Rubio. La sentencia no tiene efecto sobre las visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios.

Cinco colombianos, entre los demandantes

Según reportó el diario The New York Times, entre los demandantes que impulsaron la demanda figuran cinco profesionales colombianos a quienes se les negó la visa citando expresamente la política suspendida, además de seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron que la medida bloqueó los trámites de familiares suyos en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía. Organizaciones de defensa de migrantes celebraron la decisión. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, la calificó como una victoria significativa para las familias afectadas por lo que describió como una prohibición ilegal y discriminatoria. En la misma línea, Skye Perryman, presidenta de la organización Democracy Forward, señaló que el fallo representa un rechazo contundente a una política que causó un daño enorme a familias y comunidades. Tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca guardaron silencio inicial sobre la decisión. Un vocero de la cartera diplomática, consultado por la agencia EFE, se limitó a señalar que no suele comentar litigios en curso, aunque defendió en términos generales que la Administración mantiene los estándares más rigurosos de evaluación de los solicitantes de visa.

Lo que sigue

El fallo no cierra el capítulo judicial. Se prevé que el Departamento de Justicia apele la decisión, y la propia jueza Vargas dio plazo a ambas partes hasta el 11 de septiembre para presentar propuestas sobre cómo resolver los puntos que aún quedan pendientes en el caso. Aunque la sentencia obliga a los consulados a retomar la evaluación individual de los expedientes, no garantiza la aprobación automática de ninguna visa ni elimina los requisitos migratorios vigentes. El alcance real de la decisión dependerá de la forma en que el Departamento de Estado implemente la orden judicial y de los recursos que presente el Gobierno en las próximas semanas. Lea también: ¿Puede EE. UU. pedir en extradición a una persona por mentir en su solicitud de asilo? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: