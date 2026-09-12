De la Espriella no cobrará su sueldo como presidente: anunció que cada mes lo donará a causas sociales tras dar el primero en Quindío

Un giro distinto a la retribución del cargo presidencial comenzó a ejecutarse en Quimbaya, Quindío, como iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella para ayudar aún más a todos los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia. Tras hacer oficial la entrega de su primer pago mensual como jefe de Estado a dos hogares geriátricos de este municipio, el mandatario colombiano confirmó que replicará este ejercicio cada mes en una región diferente del país para destinar la totalidad de sus ingresos a causas sociales. Le puede interesar: Abelardo revela pagos de $7.000 millones a negociadores del Gobierno en diálogos de paz, ¿quiénes los recibieron?

Aporte a la tercera edad en Quimbaya

El mandatario formalizó la primera asignación salarial en beneficio del hogar Santo Domingo Savio y del geriátrico Consentidos de Jesús durante una visita realizada este viernes 11 de septiembre de 2026 a este territorio del eje cafetero, en medio de su recorrido en la etapa de reconstrucción. Según lo publicado en sus redes sociales, solo a uno de estos centros asistenciales se le otorgaron $15′979.307. En el recorrido por las instalaciones, De la Espriella enfatizó que la población adulta mayor requiere atención prioritaria por parte del Estado. Entérese: Así son los 10 frentes de inversión de obras por impuestos para atender la reconstrucción

“Ustedes representan la historia y el legado de nuestro pueblo, porque ustedes tienen esos años de vida y todos esos recuerdos que resultan fundamentales para poder reconstruir la Patria Milagro. Por eso, este Gobierno nunca se va a olvidar de ustedes y siempre estaremos aquí cuando nos necesiten”, expresó. Y agregó que “vamos a levantar este hogar para nuestros abuelitos, para que tengan aquí un lugar digno, un lugar que se merecen nuestros, nuestros abuelos que tanto le han aportado a nuestro país”, manifestando ante los residentes su apoyo incondicional. Amplíe la noticia: Las historias que las cifras no cuentan a un mes del terremoto

El primer suelto lo donó a varios hogares geriátricos de Quimbaya. FOTO: Captura de video de redes sociales @ABDELAESPRIELLA

De igual forma, remarcó la deuda institucional a nivel general con los ciudadanos de la tercera edad en el país. “Nuestros viejitos entregaron sus mejores años a Colombia. Ahora Colombia tiene el deber de responderles con gratitud, dignidad y hechos. Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro”, sostuvo. Puede leer: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

Continuidad de la medida en las regiones: el antecedente de la promesa

El plan expuesto por la Presidencia de la República contempla desplazamientos mensuales a diversos puntos de la geografía nacional para entregar de manera personal estos recursos.

“Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Y cada vez que necesiten ayuda humanitaria, solamente que llamen a la primera dama, que les mandamos todo lo que necesiten aquí”, precisó el mandatario. Asimismo, ratificó en sus canales digitales que “cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha precisado el cronograma de recorridos, los criterios de selección para los futuros proyectos ni el mecanismo de rendición de cuentas sobre los fondos entregados.

Abelardo saludando a los adultos mayores de Quimbaya, Quindío. FOTO: Captura de video de redes sociales @ABDELAESPRIELLA

La decisión se remonta a la época de contienda electoral, cuando en el marco de la segunda vuelta el entonces aspirante fue indagado en Blu Radio sobre la asignación económica asignada al cargo, fijada normativamente en $52.000.000 mensuales. En aquella oportunidad, De la Espriella sostuvo que: “No voy a aceptar el sueldo. No quiero el sueldo. No lo voy a recibir”, agregando que los dineros se destinarían a organizaciones benéficas porque “no voy a recibir un peso”.