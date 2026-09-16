“Me faltaron al respeto”: la vez que James no jugó una Copa América y vivió su etapa más dura con la Selección Colombia

La trayectoria de James Rodríguez en la Selección Colombia, desde su debut en octubre de 2011 en La Paz hasta su último partido en julio de este año frente a Suiza en el Mundial 2026, que ha sido una de las más importantes en la carrera de un futbolista, tuvo un capítulo más tenso y doloroso a mediados de 2021. De todas las grandes citas disputadas durante más de quince años con la tricolor puesta, la Copa América de Brasil 2021 fue la única competencia de la que quedó al margen el número 10 por decisión estricta del director técnico Reinaldo Rueda. ¿Qué pasó? Le puede interesar: James Rodríguez volvería a jugar en la primera división de Colombia después de 20 años, ¿debutará contra Inter de Bogotá?

La historia de James Rodríguez en el equipo nacional tuvo una sola ausencia de peso en más de una década de trayectoria: Brasil 2021. FOTO: Tomada de redes sociales de @jamesdrodriguez.

Y es que, además de no jugar esa copa con la Selección Colombia, se le suma después la no clasificación del equipo al Mundial de Catar 2022, tras quedar eliminado sin alcanzar el puesto para luchar el repechaje. El resultado de una seguidilla de partidos empatados y sin goles colombianos. Ahora, tras conocer el retiro del 10 de la Selección Colombia, este “oscuro” episodio del jugador con el conjunto tricolor ha sido recordado, junto a los otros grandes logros, estadísticas y momentos que el mediocampista ha pasado con el equipo nacional.

La versión oficial del cuerpo técnico y de James Rodríguez

El distanciamiento se formalizó a finales de mayo de 2021 a través de un comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La institución argumentó que el futbolista fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encontraba en el nivel óptimo de competencia.

James anunció su retiro de la Selección Colombia este martes 15 de septiembre de 2026, tras fichar por Atlético Nacional. FOTO: Getty

Por esta razón, la FCF ratificó que el mediocampista no podría sumarse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para las fechas eliminatorias ante Perú y Argentina, ni para el posterior campeonato sudamericano, aduciendo la necesidad de priorizar su recuperación física. Una versión apoyada por Rueda. Pero no todo quedó ahí; la respuesta del ‘10’ no se hizo esperar. A través de un comunicado de prensa, James fijó su postura sobre la situación y desmintió la gravedad de la condición por la cual supuestamente estaba pasando en ese momento. “Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección”, expresó.

Reinaldo Rueda prefirió no llevarlo a la Copa América en 2021 argumentando falta de ritmo competitivo; James Rodríguez respondió que le habían faltado al respeto. FOTO: Tomada de redes sociales de @jamesdrodriguez.

“Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y, por supuesto, estar para la Copa América 2021”, sentenció en ese momento. Asimismo, el volante expresó el impacto que le causó la desconvocatoria. “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, detalló James. Y remató diciendo que “lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”.

La declaración en público

Semanas después de la polémica ocurrida en torno al estado físico del 10 tricolor, en junio de 2021, durante una transmisión de Instagram Live junto a Juan Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, James Rodríguez cargó directamente contra el seleccionador de Colombia, Rueda. “Yo no estaba mal, yo estaba para jugar la Copa América, pero fue una decisión del cuerpo técnico. No la comparto porque me faltaron al respeto (...) Una cosa es que me digan: ‘Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro y me voy”, detalló en la transmisión, que fue viral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sin la presencia del volante cucuteño, la Selección Colombia disputó la Copa América 2021 y finalizó en el tercer lugar del torneo, tras caer en semifinales por penales ante Argentina y derrotar a Perú en el partido por el tercer puesto, en un certamen donde Luis Díaz emergió como la gran figura del equipo al anotar cuatro goles.

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