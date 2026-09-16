“Me faltaron al respeto”: la vez que James no jugó una Copa América y vivió su etapa más dura con la Selección Colombia

La trayectoria de James Rodríguez en la Selección Colombia, desde su debut en octubre de 2011 en La Paz hasta su último partido en julio de este año frente a Suiza en el Mundial 2026, que ha sido una de las más importantes en la carrera de un futbolista, tuvo un capítulo más tenso y doloroso a mediados de 2021.
De todas las grandes citas disputadas durante más de quince años con la tricolor puesta, la Copa América de Brasil 2021 fue la única competencia de la que quedó al margen el número 10 por decisión estricta del director técnico Reinaldo Rueda. ¿Qué pasó?
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