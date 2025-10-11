Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci demanda al Estado colombiano y a Decameron por más de $2.000 millones

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la cadena Hoteles Decameron. El recurso judicial busca una indemnización que supera los 2.000 millones de pesos por los presuntos perjuicios ocasionados por el asesinato del funcionario, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena.

La acción fue interpuesta por Claudia Andrea Aguilera, viuda de Pecci, junto con su hijo, los padres, hermanos y sobrinos del fiscal. Ellos solicitan una reparación económica por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante, tras el homicidio cometido por sicarios colombianos durante la luna de miel del fiscal.

Según la demanda, el Estado colombiano y la empresa privada Hoteles Decameron Colombia S.A.S. deben responder por los perjuicios derivados del crimen, que —según los demandantes— fue posible por omisiones y negligencias en las labores de prevención y protección.

“Se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —Ministerio de Defensa y Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado”, señala el documento presentado ante el juzgado.

La familia Pecci sostiene que hubo falla en el servicio de la Policía Nacional, al no adoptar medidas preventivas pese a los riesgos que enfrentaba el fiscal, reconocido por su trabajo contra el crimen organizado en Paraguay. El texto argumenta que la Policía “solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito”, pese a que el homicidio “comenzó a planearse desde el 2 de mayo”, ocho días antes del ataque.