¿Asistirá al Nobel? La familia de María Corina Machado mantiene la esperanza en medio del silencio sobre su ubicación

Crece la incertidumbre sobre la entrega del Nobel de la Paz a la opositora del régimen venezolano María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 y cuya conferencia de prensa para ultimar detalles fue aplazada este martes.

“Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio. Machado está a pocas horas de la ceremonia, pero no hay información alguna sobre su paradero, aunque ha advertido que asistirá pese al riesgo que esto representa para su seguridad.

Clara Machado Parisca dijo a Blu Radio que su hermana sí estará, pero que no sabe dónde está. “Ella está intentando llegar a Oslo; su deseo es estar aquí con nosotros. La estamos esperando con fe de que va a llegar muy pronto”, explicó.

La pariente desconoce si la Nobel ya salió de Venezuela, aunque insistió en que debe ser prudente con la información que suministra, pues esto compromete en gran medida la seguridad de la líder opositora. “Yo tengo la fe y la esperanza de que ella va a estar acá (en Oslo). Mi mamá no la ve desde julio del año pasado y yo no la veo desde mayo de 2024”, agregó.

Si bien no hay una comunicación permanente con María Corina, la familia sí mantiene contacto con el comité, por lo que cuentan con la misma información que ha sido difundida por algunos medios de comunicación.

“El ambiente en la directiva del Nobel es de una energía positiva, de esperanza, una celebración de la lucha. Es una perspectiva muy bonita y no es de miedo ni de angustia. Ellos están muy confiados”, concluyó.

Toda la familia de María Corina ya se encuentra en el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel. Sobre Edmundo González, hay un video en redes sociales donde se le ve en un avión con destino a Oslo; luego se le vio en otro ya en dicho lugar.