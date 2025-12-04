x

“Mi vida se me partió en dos”: conmovedor mensaje de familiares de Jean Claude Bossard, asesinado en un robo en Bogotá

El crimen contra el joven Bossard traspasó fronteras y familiares que viven en Francia le enviaron un mensaje. Su padre no solo ha mostrado su tristeza, sino que también ha hecho un llamado a la justicia.

  • Jean Claude Bossard murió en el norte de Bogotá en medio de un violento hurto. Foto: Instagram @jc_boss14
    Jean Claude Bossard murió en el norte de Bogotá en medio de un violento hurto. Foto: Instagram @jc_boss14
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 16 minutos
bookmark

La indignación y el profundo dolor marcaron el homenaje póstumo a Jean Claude Bossard, el joven de 29 años que fue asesinado en medio de un violento intento de hurto en el norte de Bogotá el pasado 2 de diciembre de 2025. A través de un video en redes sociales y desde un velatón familiares han manifestado la tristeza por lo sucedido y han exigido justicia.

La consternación por el homicidio de Jean Claude traspasó fronteras. Desde Francia, Sacha Bossard, primo francés de la víctima, compartió un testimonio conmovedor que reflejó la magnitud de la pérdida.

Siga leyendo: Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

“Hablo con un dolor que no sé cómo explicar. El 2 de diciembre me arrancaron a mi primo, alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida”, declaró Sacha.

El joven francés describió su vínculo con Jean Claude, a quien consideraba su “hermano de alma, compañero de aventuras”. Era“una buena persona, alguien con luz propia, un hombre que amaba la vida y que irradiaba alegría”, agregó.

Sacha criticó la violencia en la capital, afirmando que el crimen evidencia la “falta de una seguridad real en Bogotá”. Su mensaje concluyó con la promesa de que la historia de Jean Claude, quien fue asesinado “por un teléfono”, no se apagará.

@sachabossard jean Claude Bossard a été assasiner pour un vol de téléphone à Bogota en Colombie ,c’était mon cousin mon partenaire de vie ,merci de lui rendre hommage #pourtoi #reel #colombie ♬ Hometown Glory - Adele

Otro que mostró su dolor por la pérdida fue el padre de la víctima, también llamado Jean Claude Bossard, quien organizó una velatón en la avenida 19 con calle 108, lugar exacto del crimen.

En el lugar, al ser recibido con abrazos por sus allegados, el padre expresó el impacto de la tragedia, señalando que su vida quedó destrozada: “Mi vida se me partió en dos, me queda mi hija, gracias a dios, una hija maravillosa. Una hija que quiero muchísimo, pero se me fue mi gasolina... perdón a todos y gracias”.

El dolor de Jean Claude padre a su vez se transformó en una crítica contundente hacia la delincuencia y la respuesta legal ante los crímenes cometidos por menores. El progenitor cuestionó la edad del capturado, un adolescente de 16 años imputado por el homicidio, hurto y porte de armas.

Con vehemencia, Bossard padre rechazó que se minimice la responsabilidad del agresor: “El hombre que le disparó, tenía 16 años, y dizque es un ‘niño’, un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son”

Jean Claude Bossard, administrador de empresas, piloto aficionado, y apasionado por el aeromodelismo, el karting y las motocicletas de alto cilindraje, fue atacado a plena luz del día, hacia la 1:30 p. m. del martes 2 de diciembre. Dos delincuentes en motocicleta lo interceptaron para robarle.

Videos de seguridad muestran que uno de los delincuentes intentó arrebatarle una cadena de oro y su celular. Tras cerca de 28 segundos de resistencia, la víctima recibió dos disparos en el pecho, cayendo al piso, donde falleció minutos después. Un compañero de trabajo fue quien lo encontró en el suelo tras escuchar los disparos.

La reacción policial permitió abatir al conductor de la motocicleta e aprehender al adolescente de 16 años señalado de disparar. El menor que se desplazaba en una moto con placas falsas aceptó cargos por homicidio agravado, porte de armas y tentativa de hurto calificado.

Jean Claude había estudiado en el colegio alemán de Barranquilla y era un hincha fervoroso del Junior. Pese a tener doble nacionalidad, él siempre se negó a abandonar el país, insistiendo: “Yo de aquí no me voy este es mi país esta es mi tierra”.

Siga leyendo: Judicializan a menor por el homicidio de Jean Claude Bossard en robo en el norte de Bogotá

