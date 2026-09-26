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Tras seis décadas de trabajo artístico, Fanny Sanín recibió el Premio Trayectoria en ARTBO

La pintora protagoniza el espacio Trayectoria de la 22.ª edición de la feria, en alianza con Bauer. Curada por José Roca, Deslumbrar gradualmente podrá verse hasta este domingo,. 27 de septiembre.

  • Incluida por The New York Times entre lo mejor del arte en 2025, la colombiana Fanny Sanín recibió un reconocimiento en ArtBo 2026. Foto: Cortesía.
    Incluida por The New York Times entre lo mejor del arte en 2025, la colombiana Fanny Sanín recibió un reconocimiento en ArtBo 2026. Foto: Cortesía.
Nicolás Rocha Cortés
Nicolás Rocha Cortés
hace 5 minutos
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Fanny Sanín fue reconocida dentro de la Feria ARTBO por tener una trayectoria artística fundamental para el arte colombiano y latinoamericano. La bogotana se sumó a Beatriz González como la segunda galardonada dentro de este certamen artístico.

Como parte del reconocimiento, la feria expone Deslumbrar gradualmente; una selección de obras que acercan al público el trabajo de una de las figuras más reconocidas de la abstracción geométrica en el mundo. La muestra cuenta con el apoyo y la gestión de la Galería Alonso Garcés.

Durante el homenaje, la artista tomó la palabra para agradecer a familiares, curadores, amigos, colegas suyos y a las personas que la han acompañado en más de 60 años dedicados al arte. Resaltó el lugar que ocupa Colombia en su obra y de lo que significa para ella recibir este reconocimiento, a pesar de vivir fuera del país desde hace varias décadas. Cabe recordar que Sanín nació en Bogotá en 1938 y vive en Nueva York desde 1971.

Siga leyendo: Fanny Sanín, entre lo mejor del arte en 2025, según The New York Times

Sus composiciones exploran las relaciones entre forma, color, estructura y espacio con una precisión en la que cada elemento cambia la percepción del conjunto. El deslumbramiento gradual que se revela en su trabajo, y que titula la exposición, alude a un verso de Emily Dickinson: The Truth must dazzle gradually / Or every man be blind.

La museografía es uno de los aciertos de la muestra. Convierte un gran salón cuadrado en varios espacios que emanan desde el centro. Así, cada visitante recorre la obra como una serie de estancias que se abren unas a otras, en sintonía con la lógica de estructura y simetría que atraviesa las pinturas de Sanín.

La curaduría estuvo a cargo de José Roca, un curador independiente reconocido por dirigir el espacio FLORA ars+natura junto con Adriana Hurtado; también fue el curador adjunto de Arte Latinoamericano Estrellita B. Brodsky en la Tate de Londres; y actualmente es el curador de la 37.ª Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana.

La exposición es una oportunidad inmejorable para ver la obra de Sanín, que forma parte de colecciones como las del Museum of Modern Art (MoMA) y el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, la Tate, el Museo Reina Sofía, el Smithsonian American Art Museum, el National Museum of Women in the Arts de Washington, el Museo Nacional de Colombia y el Museo de Antioquia.

La colombiana también participó en la Bienal de Venecia de 2024 por invitación del curador Adriano Pedrosa y su retrospectiva Geometric Equations, presentada en la Americas Society de Nueva York en 2025 con curaduría de Edward J. Sullivan, fue incluida en la lista de las mejores exposiciones de ese año de The New York Times, hecha por el reconocido crítico Holland Cotter.

Fanny Sanín: deslumbrar gradualmente se exhibe en el piso 3, Salón P, del Ágora Bogotá del 24 al 27 de septiembre.

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