Video | El ‘Tino’ Asprilla bromea con Trump desde una lancha: “¡No me vaya a pelar!”

En medio de la escalada entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla aprovechó la tensión que se vive en el Caribe y el Pacífico para enviar un mensaje humorístico, como suele hacerlo en videos y en programas deportivos.

Esto ocurre luego de que Donald Trump autorizara el envío de tropas para bombardear las denominadas “narcolanchas”, que, según afirma, salen de Suramérica y Centroamérica. La medida se suma a las tensiones existentes, al presunto intento de derrocar a Maduro y a la reciente advertencia dirigida a países de la región como Colombia en materia de narcotráfico.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el exdelantero de la Selección Colombia le pidió a Trump que no lo fuera a bombardear mientras navegaba en su lancha.

“Soy yo. ¡No me vaya a pelar todavía, Donald Trump! Voy cargado, pero de papa y trago, ¡eso no es un delito todavía!”, gritaba el ‘Tino’ mientras iba a bordo junto a sus acompañantes.