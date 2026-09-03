Pilas: este 15 de septiembre se acaban los descuentos a deudores de impuestos en Antioquia

Los ciudadanos que acumulan deudas con la Gobernación de Antioquia tendrán hasta el próximo 15 de septiembre para aprovechar una serie de alivios tributarios de entre el 70% y el 90% en el pago de sanciones e intereses.

Desde la Secretaría de Hacienda se precisó que los descuentos contemplan desde la tasa de seguridad, la contribución por valorización, la sobretasa a la gasolina, el impuesto al consumo, entre muchos otros.

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“El departamento cuenta con un beneficio tributario hasta el 15 de septiembre de varios impuestos. Este descuento será aplicado a los intereses y sanciones que hayan sido generados por el no pago de estos tributos. Es importante invitar a los contribuyentes deudores de estos tributos a que se pongan al día con sus obligaciones para evitar el inicio de los procesos de cobro coactivo”, informó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación.