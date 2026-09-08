Esta es la fecha del Simulacro Nacional 2026; así se prepara Colombia tras el terremoto

El próximo 21 de octubre, Colombia realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. La jornada tendrá como uno de sus objetivos evaluar la preparación del país ante escenarios como un terremoto, a partir de las condiciones de riesgo y las capacidades de cada territorio. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció la fecha mediante la Circular 79 del 31 de agosto de 2026. Este año, la novedad esta en que el ejercicio no estará centrado únicamente en la evacuación, pues también permitirá revisar protocolos, coordinación, comunicación y toma de decisiones. Entérese: Nuevo video del terremoto en Pereira muestra cómo desapareció el piso 12 del edificio Invico El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo, lo explicó así: “Iremos más allá de evacuar: buscamos validar, decidir y mejorar. Vamos a evaluar nuestros planes, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”. La programación comenzará a las 10:00 a. m., las entidades públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas, familias y ciudadanos participarán en actividades para revisar sus medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección. A las 2:00 p. m., alcaldías y gobernaciones realizarán una simulación para evaluar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE). En este momento se revisarán los mecanismos para tomar decisiones, gestionar información, coordinar entidades y activar las capacidades disponibles.

Cada territorio podrá definir qué emergencia pondrá a prueba

De acuerdo con la Circular 79 de la UNGRD, cada territorio podrá definir la situación que utilizará durante el simulacro y las capacidades que pondrá a prueba, de acuerdo con sus condiciones de riesgo y necesidades de preparación. Esto permite que un municipio pueda utilizar, por ejemplo, un terremoto o un incendio como escenario de prueba y concentre el ejercicio en las capacidades que necesita evaluar, como la evacuación, la atención de personas afectadas, las comunicaciones, la búsqueda y rescate o la coordinación entre los organismos de emergencia. Le puede interesar: La OIM inició la distribución de ayuda humanitaria a víctimas del terremoto en 30 municipios de Colombia: así es el proceso

La jornada se realizará después de las emergencias que han requerido la intervención de autoridades y comunidades en diferentes regiones del país. Así, el simulacro permitirá revisar cómo funcionan los procedimientos establecidos antes de que sean necesarios en una emergencia real.

¿Qué puede mostrar un simulacro después de un terremoto?

El terremoto del 10 de agosto dejó en evidencia que la respuesta ante un evento de estas características involucra diferentes etapas y entidades. Un simulacro no puede evitar el colapso de una estructura ni reducir por sí mismo los daños que produce un sismo, pero sí permite comprobar si las personas conocen los procedimientos y si las instituciones tienen definidos sus mecanismos de actuación. El propósito, de acuerdo con la UNGRD, es que las autoridades, organizaciones y comunidades utilicen el ejercicio para revisar sus procedimientos y fortalecer la coordinación dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La participación estará abierta a entidades, empresas, organizaciones, instituciones educativas, comunidades, familias y ciudadanos: “La invitación es a agendarse, participar y aprender. Porque prepararnos hoy nos permite proteger la vida y responder mejor cuando ocurra una emergencia”, concluyó Tamayo. La información sobre las orientaciones y mecanismos de participación en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 será divulgada por la UNGRD a través de sus canales oficiales. Siga leyendo: 21 funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá apoyaron a Cali tras el terremoto Bloque de preguntas y respuestas: