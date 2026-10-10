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Federación Portuguesa abrió proceso disciplinario a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración tras disputa con Jorge Jesus

Aunque el capitán ya pidió disculpas y asumió que su acto debe tener consecuencias, su futuro inmediato con la camiseta de Portugal queda en manos de la Comisión Disciplinaria.

  • Cristiano Ronaldo se encuentra suspendido preventivamente tras haber abandonado la concentración lusa por un fuerte desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano
    Cristiano Ronaldo se encuentra suspendido preventivamente tras haber abandonado la concentración lusa por un fuerte desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano
  • Cristiano Ronaldo en rueda de prensa con Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano
    Cristiano Ronaldo en rueda de prensa con Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano
  • Jorge Jesus, entrenador de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
    Jorge Jesus, entrenador de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 57 minutos
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La Federación Portuguesa de Fútbol anunció este sábado 10 de octubre haber abierto un “proceso disciplinario” contra Cristiano Ronaldo después de que abandonara la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre, tras un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus.

El expediente disciplinario tiene por finalidad determinar la eventual sanción que pudiera recibir el astro luso, que se encuentra en “suspensión preventiva”, informó la Federación Portuguesa en un comunicado.

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Y es que la Federación portuguesa tomó la decisión de dar “carácter urgente al procedimiento” que lleva a cabo su Comisión de Instrucción Disciplinaria, que será la encargada de dar su veredicto.

“Es el procedimiento normal”, declaró el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, a la prensa durante la inauguración de un centro de formación en Oporto. Llamando a la “calma y la serenidad”, aseguró que “todo el mundo tiene ganas de recuperar a nuestro capitán lo antes posible”.

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el 30 de septiembre, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo. En el encuentro previo contra Noruega, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora.

Cristiano Ronaldo en rueda de prensa con Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano
Cristiano Ronaldo en rueda de prensa con Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano

El astro luso pidió disculpas por sus actos. ¿Nunca debió irse?

Cristiano se disculpó por su comportamiento el 6 de octubre con un comunicado en el que dejó la puerta abierta a volver a la selección y se mostró dispuesto a ser sancionado por su abrupta salida de la concentración portuguesa.

“Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración”, escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años. “Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados”, añadió en su comunicado.

“Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección”, añadió CR7.

El astro luso, máximo goleador de las selecciones y de Portugal, y que está a solo 20 tantos de llegar a los 1.000 goles oficiales, justificó su defección porque el seleccionador Jorge Jesus “no cumplió su palabra”.

Antes del partido contra Noruega, Ronaldo contó que Jesús le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no llegó a entrar al terreno de juego.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesús y acordó con él que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero esta comparecencia tampoco fue como él esperaba.

Las consecuencias de los actos: Cristiano es consciente de lo que pueda pasar

A pesar de ello, admitió que su acción merece una sanción. “La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que la sanción no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante”, dijo.

“Ya he pedido disculpas, pero sé que las actitudes tienen que tener consecuencias”, cerró Cristiano. El seleccionador luso, por su parte, trató de dejar atrás la polémica el domingo pasado, nada más clasificar a Portugal para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero ‘Cris’ es quien va a decidir”, dijo Jorge Jesus tras ganar 2-1 a Noruega. Cristiano “es una referencia mundial”, concluyó el seleccionador luso.

Jorge Jesus, entrenador de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
Jorge Jesus, entrenador de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal?
Cristiano abandonó la concentración el 30 de septiembre tras un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus, motivado por dos suplencias consecutivas. El jugador afirmó que el técnico no cumplió su palabra, ya que, tras no jugar ni un solo minuto ante Noruega, acordaron que el DT ofrecería disculpas en rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero la comparecencia no se dio en los términos que el capitán esperaba.
¿Qué sanción enfrenta Cristiano Ronaldo por parte de la Federación Portuguesa?
Actualmente, Cristiano se encuentra en suspensión preventiva mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria tramita con carácter urgente su expediente. El texto oficial de la noticia no especifica la sanción exacta o el número de partidos de castigo que podría recibir, ya que el veredicto final aún está en proceso de evaluación.
¿Cuándo ocurrieron los hechos y qué partidos se vieron afectados por Cristiano?
La salida repentina ocurrió el 30 de septiembre, justo antes del partido de la Liga de Naciones en el que Portugal venció 4-2 a Dinamarca. Previamente, en el encuentro frente a Noruega, el atacante no tuvo minutos a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento durante más de media hora.
¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en su comunicado de disculpas?
Cristiano reconoció públicamente su error, pidió perdón a sus compañeros y a la afición, y aceptó que su conducta debe ser sancionada sin atenuantes. Afirmó que ser el capitán constituye un agravante en su falta, pero dejó la puerta abierta para volver a representar a Portugal una vez cumplida la sanción que le sea impuesta.
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