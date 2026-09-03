El Niño alcanzará un punto crítico y llegará hasta febrero: pronóstico de la OMM, países afectados y consecuencias

El fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses hasta alcanzar una intensidad considerada “muy fuerte” y podría convertirse en uno de los episodios más extremos observados desde que comenzó su monitoreo hace cuatro décadas, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de Naciones Unidas.
De acuerdo con las proyecciones, el fenómeno alcanzará su punto máximo hacia finales de 2026, aunque sus efectos sobre las temperaturas y las precipitaciones podrían prolongarse hasta bien entrado 2027. La OMM calcula, además, que existe una probabilidad extraordinariamente alta, cercana al 100%, de que las condiciones de El Niño persistan al menos hasta febrero del próximo año.
“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses”, señaló la agencia de la ONU, que alertó sobre un aumento de los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo.
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