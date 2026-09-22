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El fenómeno de El Niño también es una amenaza para la salud de las personas

Este fenómeno climático supone múltiples riesgos, puede agravar enfermedades y/o aumentar su propagación

  • El actual fenómeno de El Niño ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora. Foto Manuel Saldarriaga.
    El actual fenómeno de El Niño ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora. Foto Manuel Saldarriaga.
Agencia AFP
hace 1 hora
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El fenómeno climático El Niño supone una “amenaza importante” para la salud, alertó la ONU este martes. Conlleva riesgos múltiples, como olas de calor que pueden agravar algunas enfermedades, mala calidad del aire por los incendios, sin olvidar la desnutrición y el cólera debido a las sequías e inundaciones, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Al favorecer lluvias torrenciales e inundaciones, El Niño también puede aumentar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue o el chikungunya.

“Las consecuencias sanitarias del fenómeno de El Niño son previsibles. Disponemos de una ventana de oportunidad para actuar ahora mismo, antes de que estos riesgos se conviertan en una crisis”, afirmó Teresa Zakaria, jefa de la unidad de reducción de riesgos, operaciones humanitarias y cambio climático de la OMS, durante una rueda de prensa en Ginebra.

Zakaria llama a adoptar “medidas preventivas con el fin de salvar vidas”.

La OMS insta a los países a preparar mejor sus sistemas sanitarios, reforzar la vigilancia de las enfermedades, garantizar la atención de la salud y almacenar material médico en las zonas de mayor riesgo.

“El Niño representa una amenaza importante para la salud pública”, advirtió Zakaria. “Esperamos observar repercusiones en la salud en todo el mundo”.

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El actual episodio de El Niño podría ser “el más intenso” observado desde que se empezaron los registros hace cuatro décadas, advirtió a principios de septiembre la Organización Meteorológica Mundial de la ONU (OMM).

Sus efectos ya se notan y se prevé que se intensifiquen, explicó a los periodistas Armel Castellan, asesor de la Oficina conjunta de la OMM y la OMS.

El Niño se suma a las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana, que, entre otras cosas, intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

“Su impacto coincide con temperaturas de referencia que ya son muy altas en todo el planeta. Se trata, por tanto, en cierto modo, de un doble golpe”, concluyó Castellan.

El Niño alcanza niveles récord

El actual fenómeno de El Niño, que se está intensificando, ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora, dijo el pasado lunes Zeke Hausfather, climatólogo de Berkeley Earth y coautor de informes sobre el cambio climático para las Naciones Unidas.

Señaló que la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical se sitúa ahora en 3,07ºC, lo cual la iguala con la de El Niño de 2015-2016.

“Es muy probable que este mes (septiembre) tenga las anomalías mensuales más altas de las que se tiene registro, salvo que ocurra algo bastante inesperado en la próxima semana”, señaló en un correo electrónico.

Las cifras, publicadas en el panel Climate Brink, se basan en registros de temperatura de la superficie del mar obtenidos mediante satélites y boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El Niño es la fase cálida de un ciclo natural del Pacífico tropical conocido como Oscilación del Sur-El Niño (ENSO).

Se produce cuando los vientos alisios se debilitan temporalmente y permiten que aguas cálidas acumuladas en el oeste del Pacífico se desplacen hacia el este y afloren a la superficie.

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Si esas temperaturas superiores a lo normal persisten durante varios meses, favorecen la formación de más tormentas y nubosidad, con repercusiones en la atmósfera mundial. El resultado son condiciones más cálidas y secas en algunas regiones y más frescas y húmedas en otras.

Los científicos no coinciden plenamente sobre si el cambio climático intensifica los propios episodios de El Niño. Sin embargo, un estudio reciente basado en esqueletos de coral concluyó que ha habido una “llamativa amplificación” del fenómeno en los últimos 40 años en comparación con el período preindustrial.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué enfermedades puede empeorar o favorecer el fenómeno de El Niño?
El Niño puede agravar enfermedades relacionadas con el calor y favorecer la propagación de malaria, dengue y chikungunya por el aumento de lluvias e inundaciones. La OMS también advierte riesgos de desnutrición, cólera y problemas respiratorios asociados con la mala calidad del aire provocada por incendios.
¿Cómo afecta El Niño a la salud de las personas?
El Niño puede afectar la salud mediante olas de calor, incendios, sequías, inundaciones y cambios en la disponibilidad y calidad del agua. Estos fenómenos pueden aumentar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, problemas respiratorios y la transmisión de infecciones.
¿Por qué El Niño puede aumentar los casos de dengue, malaria y chikungunya?
El Niño puede favorecer la propagación de estas enfermedades porque las lluvias torrenciales y las inundaciones generan condiciones que pueden facilitar la proliferación y transmisión de mosquitos. El efecto puede variar según las condiciones climáticas de cada región.
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