x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Quiere transformar algún espacio de su casa? Arranca la Feria del Diseño en Plaza Mayor

Hasta el domingo 20 de septiembre marcas y expertos estarán en Medellín conversando sobre cómo los espacios cotidianos pueden adaptarse para aumentar nuestro bienestar.

  • En 2025 se realizará la edición 12 de la Feria del Diseño. FOTO Cortesía
    En 2025 se realizará la edición 12 de la Feria del Diseño. FOTO Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 23 minutos
bookmark

Es común que uno siempre tenga un lugar en su casa, por pequeño que sea, al que quiera hacerle alguna modificación. A veces, por falta de dinero, y otras por falta de ideas, pueden pasar los meses sin que ese espacio cambie. Para conocer alternativas, este jueves 18 de septiembre comienza la Feria del Diseño, un evento que reúne a expertos y marcas para conversar sobre las tendencias del momento.

Lea: Habitar el patrimonio: los nuevos usos de lugares históricos

En Plaza Mayor, hasta el 20 de septiembre, se llevará a cabo esta feria, que este año celebra su edición número 12. Más de 230 marcas y 45 invitados nacionales e internacionales harán parte de la programación durante estos tres días.

“Diseño para el bienestar” es el tema central de este año, y alrededor de él girarán las charlas y talleres de la Feria. “Normalmente, cuando hablamos de bienestar, solemos pensar únicamente en cosas como comer bien o salir a caminar en las mañanas. Esa ha sido, por mucho tiempo, la idea general que tenemos del bienestar, pero este va mucho más allá. También está implícito en los objetos con los que interactuamos a diario, especialmente aquellos que usamos para trabajar o en nuestros hogares”, explica Eddy Karmona, cofundador del evento.

Por eso, uno de los objetivos de esta nueva edición es presentar objetos que están cada vez mejor diseñados para ayudarnos a realizar funciones cotidianas –como dormir o trabajar– con mayor tranquilidad y comodidad. Justamente eso es lo que convierte a la Feria en un espacio pensado para todos. Se creería que, al reunir a expertos en diseño interior, arquitectura y urbanismo, está dirigida solo a quienes trabajan en estos campos. Pero no es así: como explica Karmona, todos tenemos una silla, una mesa, una oficina o un baño que queremos transformar, porque “nuestro deseo es tener espacios donde podamos vivir mejor”.

Los invitados de la Feria del Diseño 2025

Uno de los destacados es el estudio de arquitectura Foster and Partners, considerado como uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Esta compañía, fundada en 1967, es reconocida por obras como el Edificio City Hall en Londres, la Torre HSBC en Hong Kong y el Aeropuerto Internacional de esta misma ciudad, considerado como uno de los proyectos de ingeniería más costosos de la historia.

En la Feria del Diseño también estará presente el estudio Kengo Kuma and Associates, fundado en Japón por el arquitecto homónimo, reconocido como uno de los grandes referentes de la arquitectura contemporánea.

Dentro de la programación académica, los expertos conversarán sobre temas como cómo diseñar espacios que promuevan el bienestar, si las ciudades están siendo construidas desde una perspectiva del cuidado, y cuáles son las tendencias actuales en diseño.

¿Cómo nació la Feria del Diseño de Medellín?

Hace 14 años, luego de un viaje a Buenos Aires, Argentina, Eddy Karmona regresó a Medellín con la idea de crear una Feria de Diseño. La inspiración nació tras visitar un evento similar durante su estancia en ese país. Fue entonces cuando le dijo a su esposa, Juana Montoya, que era necesario hacer algo así en Medellín.

La primera edición de la Feria se realizó en 2013 y, en un comienzo, estuvo enfocada en la decoración. Con el tiempo, su enfoque se amplió hacia la arquitectura y el diseño. El año pasado, Koelnmesse, centro internacional de ferias con sede en Alemania, se convirtió en aliado estratégico del evento, posicionando a Medellín en el mapa global de estas industrias.

Si quiere asistir a la Feria de Diseño 2025, puede adquirir las entradas y conocer la programación completa aquí.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida