Habitar el patrimonio: los nuevos usos de lugares históricos

La arquitectura patrimonial en el barrio Prado de Medellín no solo cuenta las historias de quienes ocuparon sus cuartos, sino que narra las dinámicas de una ciudad que apenas estaba emergiendo, por eso estar en estos espacios significa habitar entre los detalles del pasado y la cotidianidad del presente.
Los amplios espacios se mezclan con los pequeños y grandes detalles en cornisas, techos, vitrales, baldosas, maderas talladas y rejas cuidadosamente forjadas, para convertirse en lugares monumentales.
Pero el patrimonio no se constituye por sí mismo sino en relación con quienes le otorgan este valor, con quienes habitan los espacios, les dan nuevos usos y cuidan de ellos losa por losa. Por eso, la tendencia es conservarlo y exaltarlo, el valor está en lo que cuenta su arquitectura, una que después de tantos años sigue en pie.
En un sector que representa la cuna de la ciudad y se proyecta en su segunda edad dorada, se ubican estas casas patrimoniales que destacan por su importancia arquitectónica, grado de conservación y acciones para su restauración.