La Comuna 13 de Medellín tendrá desde este viernes 9 días de porro, cine y carnaval

Las últimas dos semanas de septiembre se acentúa el movimiento de la comuna 13, en el centro occidente de Medellín, con tres festividades culturales que ya han logrado arraigo allí y proyectan a esta zona en el contexto de la ciudad.
No son, por lo tanto, actividades para aumentar los cientos de turistas que visitan esta zona de la capital antioqueña a diario, sino para el encuentro de los propios habitantes de sus barrios y para que otros medellinenses se acerquen.
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Todo comienza el 18 de este mes, con el Festival del Porro de Medellín, que antes se llamaba Festival de El Coco en alusión a un sector del barrio Santa Rosa de Lima donde este aire tradicional se hizo fuerte. Este año será la edición número 34 del evento que ha transcurrido de forma ininterrumpida.
“Más que un festival, es una celebración de la memoria, la música, la danza y las tradiciones del Caribe colombiano, que ha logrado conquistar a varias generaciones. Niños, jóvenes, adultos y familias encuentran en este escenario un espacio que sienten como propio, donde la cultura se vive, se comparte y se transmite de generación en generación”, expresaron sus organizadores.
Serán nueve días de exposiciones fotográficas, conversatorios y otros eventos barriales para el disfrute de grandes y chicos, siendo el principal el tablado de cierre, el 26 de septiembre.
A la par, comenzando el 19 de este mismo mes, se desarrollarán el Festival de Cine y Video de la Comuna 13 “La otra historia” y el Carnaval de la 13, que van también hasta el 26.
El Festival de Cine y Video inicia con el “Festivalito”, donde los niños son los espectadores y protagonistas en funciones de cortometrajes de contenido infantil y son ellos también los que escogen al ganador.
En esa sección, fuera de los trabajos de los concursantes, se proyectará el filme ‘El ocaso de las criaturas’ de Chilémonos, que es una fundación sin fines de lucro de Chile y a la vez organiza un festival internacional de cine de animación en ese país.