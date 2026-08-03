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Renuevan las escaleras eléctricas de la comuna 13 por primera vez desde 2011

La intervención incluyó la renovación de todos los tramos, el cambio de 350 escalones y trabajos en los sistemas mecánicos. Las obras buscan mejorar la movilidad de más de 12.000 habitantes.

  • Solo durante 2025, este espacio recibió 1.981.579 visitantes, de los cuales 1.029.732 fueron turistas extranjeros y 951.847 nacionales. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Solo durante 2025, este espacio recibió 1.981.579 visitantes, de los cuales 1.029.732 fueron turistas extranjeros y 951.847 nacionales. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 47 minutos
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Las escaleras eléctricas de la comuna 13, uno de los proyectos de transformación urbana más reconocidos de Medellín y un referente internacional de movilidad e inclusión social, fueron sometidas por primera vez desde su inauguración, en diciembre de 2011, a un mantenimiento integral en la totalidad de sus tramos.

La intervención, ejecutada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad, representó la renovación más importante realizada a esta infraestructura en casi 15 años de funcionamiento, con trabajos enfocados en fortalecer la seguridad, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar un servicio adecuado tanto para la comunidad como para los miles de visitantes que recorren diariamente este sector del occidente de la ciudad.

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Las labores abarcaron diferentes componentes técnicos y estructurales. Entre ellos se incluyó el mantenimiento de los motorreductores, el cerramiento de los laterales de las escaleras, la revisión completa de los sistemas mecánicos, la limpieza general de cada tramo y el reemplazo de 350 escalones en concreto que presentaban desgaste por el uso constante.

Según explicó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, esta intervención marca un hito desde que las escaleras comenzaron a operar hace más de una década.

Un corredor que transformó la movilidad del barrio

Antes de la construcción de este sistema, cientos de familias debían recorrer largas escalinatas para llegar a sus viviendas ubicadas en la ladera. La puesta en funcionamiento de las escaleras eléctricas cambió por completo esa dinámica y redujo considerablemente los tiempos de desplazamiento para los habitantes del sector.

Hoy, la infraestructura continúa siendo utilizada diariamente por cientos de miles de personas para acceder a sus hogares, centros educativos, lugares de trabajo y diferentes servicios.

De acuerdo con la Administración Distrital, las obras de mantenimiento benefician directamente a más de 12.000 residentes de la comuna 13, quienes dependen de este sistema para movilizarse con mayor facilidad.

“Con estos trabajos mejoramos la seguridad y la movilidad de más de 12.000 habitantes del sector, quienes utilizan diariamente esta infraestructura para conectarse con sus viviendas, lugares de trabajo, centros educativos y demás servicios”, destacó Ruiz.

Las escaleras también son un atractivo turístico de talla internacional

Con el paso de los años, las escaleras eléctricas dejaron de ser únicamente una solución de movilidad para convertirse en uno de los principales símbolos turísticos de Medellín.

Cada día, visitantes nacionales y extranjeros recorren este corredor para conocer la historia de transformación social de la comuna 13, sus murales, expresiones artísticas y actividades culturales.

Solo durante 2025, este espacio recibió 1.981.579 visitantes, de los cuales 1.029.732 fueron turistas extranjeros y 951.847 nacionales, cifras que reflejan la importancia que ha adquirido este lugar dentro de la oferta turística de la capital antioqueña.

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Ante ese alto flujo de personas, la Administración consideró prioritario realizar una intervención de fondo que permitiera conservar la infraestructura en óptimas condiciones.

Con la culminación de estas obras, el Distrito busca preservar uno de los proyectos urbanos más representativos de Medellín, una infraestructura que transformó la movilidad de la comuna 13 y que hoy continúa consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro entre los habitantes del sector y los millones de visitantes que cada año llegan para conocer una de las historias de transformación más reconocidas de la ciudad.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué realizaron mantenimiento a las escaleras eléctricas de la comuna 13?
La Alcaldía de Medellín ejecutó un mantenimiento integral para mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y funcionamiento de toda la infraestructura, beneficiando tanto a los habitantes del sector como a los miles de turistas que la visitan cada año.
¿Es la primera vez que las escaleras eléctricas reciben un mantenimiento completo?
Sí. Desde su entrada en operación en diciembre de 2011, esta es la primera intervención integral realizada en todos los tramos de las escaleras eléctricas de la comuna 13.
¿Cuántas personas se benefician con esta intervención?
Se estima que más de 12.000 habitantes de la comuna 13 utilizan diariamente esta infraestructura para desplazarse hacia sus viviendas, centros educativos, lugares de trabajo y otros servicios.
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