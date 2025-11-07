Sí se realizará el Festival de la Chicha y la Cultura en El Santuario, a pesar de la negativa de la Alcaldía Municipal

Luego de la polémica que durante los últimos meses se ha vivido en el municipio del Oriente antioqueño por la realización del Festival de la Chicha y la Cultura, la organización del evento confirmó que sí se llevará a cabo la novena edición en su locación tradicional: el Parque de la Judea.

Durante 2025, el Festival estuvo marcado por la incertidumbre respecto a su continuidad. Desde que el grupo de jóvenes detrás de la iniciativa empezó a solicitar a la administración municipal los permisos para realizarlo en la Judea, uno de los principales espacios públicos de El Santuario, estos fueron negados.

Desde su creación en 2016, el evento se había realizado de manera ininterrumpida en ese lugar y, con el tiempo, se convirtió en una tradición cultural que convoca a la comunidad del municipio.

Tras la negativa para el uso del parque, los organizadores emprendieron varias acciones para garantizar la realización del Festival. Como contó EL COLOMBIANO, en agosto se llevó a cabo una sesión de oposición en el Concejo Municipal, en la que uno de los temas centrales fue la situación cultural en El Santuario y, dentro de ella, el futuro del Festival de la Chicha y la Cultura.