Ciclismo colombiano: estos son los fichajes de los principales equipos

Los grandes equipos de ciclismo de Colombia comienzan a confirmar las nóminas con las que enfrentarán la próxima temporada, la cual promete ser apasionante.

El NU Colombia, una de las escuadras más ganadoras del año, se prepara para una rivalidad intensa. Sus oponentes han fichado corredores de jerarquía con el fin de arrebatarles el protagonismo.

Bajo la dirección de Raúl Mesa, el equipo conquistó este año un palmarés envidiable: la Clásica de Rionegro, Anapoima, la Vuelta al Valle, la Vuelta a Colombia, El Carmen de Viboral, el Jamaica International Cycling Classic y la Vuelta a Boyacá.

Para 2026, mantendrán a sus líderes Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao y Javier Jamaica, e incorporarán a Carlos Gutiérrez (venía de Movistar Best PC) y Óscar Fernández (estaba en Team Medellín).

“Lo que se viene no será fácil. Lástima que en el país no contemos en 2026 con el Tour Colombia, pues es una carrera que da vitrina internacional, pero la idea es ganar otra vez la Vuelta”, comentó Mesa, el estratega que ha ganado 15 de las 55 Vueltas a Colombia que ha disputado.