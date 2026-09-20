Fiesta del Libro y la Cultura: 560.000 asistentes y las novedades que traerá la edición de 2027

La Fiesta del Libro y la Cultura llegó a su fin. La edición número veinte del evento literario reunió a 560.000 asistentes, 60.000 más que en 2025, y registró ventas por más de 11.000 millones de pesos, según cifras de la Alcaldía de Medellín. Además de hacer un balance de las más de 3.600 actividades que se realizaron en el Jardín Botánico y sus alrededores durante los diez días de programación, la jornada de cierre sirvió como un abrebocas de lo que vivirá la ciudad en 2027, cuando se celebre la edición número 21 de la Fiesta. Lea: “La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela La Secretaría de Cultura Ciudadana confirmó el calendario de los encuentros del próximo año, así como la temática central, el personaje, el país y la editorial invitados, que girarán en torno a la celebración del centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez y a la cultura madrileña. A esto se suma la noticia que recibió Medellín en marzo, cuando se dio a conocer que la ciudad había sido seleccionada como Capital Mundial del Libro de la Unesco, un reconocimiento que distingue a las ciudades que promueven la creatividad a través de los libros. La vigésima edición de la Fiesta también sirvió para anticipar algunas de las iniciativas que se desarrollarán en 2027, cuando la capital antioqueña se convierta en epicentro de una agenda cultural y literaria con proyección nacional e internacional.

Medellín será la Capital Mundial del Libro de la Unesco 2027

Como escribió el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, en la carta que envió al expresidente Gustavo Petro para anunciar la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, esta decisión fue tomada por “el proceso cultural que ha permitido posicionar a Medellín como referente en políticas de lectura y acceso a los libros”. Para obtener este reconocimiento, ciudades de todo el mundo presentan sus postulaciones y un panel de expertos internacionales se encarga de evaluarlas. Antes de conseguirlo, Medellín había intentado en dos ocasiones obtener el nombramiento que este año recibió Rabat, Marruecos; Río de Janeiro, Brasil; Estrasburgo, Francia, y más de una decena de ciudades desde que la Unesco entrega este reconocimiento, en 2001. Enrique López-Hurtado, especialista en Cultura de la oficina regional de la Unesco para América Central, México y Colombia, le explicó a EL COLOMBIANO que uno de los aspectos que marca la diferencia en Medellín es “la movilización social, la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social a través del libro y la lectura, gracias a una red de bibliotecas públicas realmente impresionante y a un crecimiento marcado en los últimos años de su sistema editorial”. Uno de los propósitos de las Capitales Mundiales del Libro es construir una red para el intercambio de aprendizajes. Otro es aprovechar esta designación como una oportunidad para impulsar el crecimiento del sector editorial. En esa línea, una de las iniciativas de la Alcaldía que tendrá relevancia el próximo año será el aumento de los recursos destinados a estímulos para la creación literaria. El presupuesto, que en 2026 rondó los 700 millones de pesos, ascenderá a 1.600 millones en 2027, según anunció la Secretaría de Cultura durante la Fiesta.

Sobre esta medida, López-Hurtado enfatiza en que “el sector creativo y el sector editorial, en particular, necesitan el concurso del Estado en un contexto de irrestricto respeto por la libertad creativa”. En 2027 también se llevará a cabo el proyecto Un libro al nacer, que busca entregar un ejemplar a cada bebé nacido en Medellín durante ese año. Se espera que sean alrededor de 17.000 libros. A esto se suma el trabajo con madres gestantes para promover la lectura como hábito desde antes del nacimiento.

Medellín39, la selección de los 39 escritores menores de 40 más destacados de Latinoamérica

Medellín39 es otro de los proyectos que se realizarán en el marco de la designación como Capital Mundial del Libro. Esta iniciativa, que es una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el Hay Festival, tiene como propósito elaborar un listado de los 39 escritores y escritoras menores de 40 años más destacados de Latinoamérica. No es la primera vez que se realiza en Colombia esta selección. Hace 20 años se hizo este mismo ejercicio cuando Bogotá fue Capital Mundial del Libro de la Unesco y diez años más tarde Hay Festival lo repitió. La conformación del listado, que no busca establecer un canon literario, sino demostrar la diversidad y el potencial de una nueva generación de escritores latinoamericanos, iniciará hoy al mediodía, momento desde el que se pueden comenzar a realizar las postulaciones en hayfestival.com/medellin39. Le puede interesar: “Prefiero ser glorioso en mi mesa de escritura que famoso”: candidato al Nobel Mircea Cărtărescu en Medellín La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre y luego un jurado conformado por los escritores Pilar Quintana –que hizo parte del Bogotá39 de 2007–, Leonardo Padura, Diamela Eltit, la lingüista Yásnaya Elena A. Gil y el actor Diego Luna, elegirá los 39 autores, cuyos nombres serán revelados en enero en el Hay Festival Forum Medellín 2027. Además, será publicada una antología con textos de los seleccionados por la editorial Anagrama, la cual circulará por Latinoamérica y España, y también habrá una edición en inglés. Los autores serán también invitados a la Fiesta del Libro y la Cultura 2027, donde presentarán este libro y dictarán charlas, talleres y otros espacios de la programación del evento.

La familia Buendía, la invitada especial de la Fiesta del Libro y la Cultura 2027

En 2027, la invitada de la Fiesta del Libro y la Cultura será la familia Buendía, aquella que Gabriel García Márquez creó en su obra más reconocida, Cien años de soledad. Esta elección es un homenaje al centenario del nacimiento del Nobel de Literatura, cuya novela también cumplirá 60 años de publicación. El tema central de los Eventos del Libro será Las regiones del asombro. En cuanto al invitado de honor, distinción que este año recibió Corea del Sur, en 2027 el turno será para la Comunidad de Madrid. Con la llegada de la delegación española a Medellín, se espera que uno de los temas centrales de conversación sea la Generación del 27, el grupo de escritores españoles que se conformó en diciembre de 1927 y del que hicieron parte figuras como Federico García Lorca, Pedro Salinas y Vicente Aleixandre, ganador del Nobel de Literatura en 1977.

Por otra parte, la editorial internacional invitada será Astiberri Ediciones, fundada en 2001 y especializada en historieta y novela gráfica. Al igual que este año, el calendario literario de Medellín en 2027 comenzará en febrero con el Festival del Libro Infantil, que se llevará a cabo del 25 al 28 en Parques del Río. Después será el turno de la Feria Popular Días del Libro, del 20 al 22 de mayo, en la Biblioteca Pública Piloto (BPP). El 3 de julio está programada la Parada Juvenil de la Lectura, cuya locación aún está por confirmar. El cierre de la agenda, como es tradición, estará a cargo de la Fiesta del Libro y la Cultura, programada del 10 al 19 de septiembre de 2027. El encuentro promete convertirse en una de las ediciones más importantes en la historia de este evento.

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