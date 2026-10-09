Este puente festivo hay más de 28 actividades en Antioquia: le contamos qué hay para hacer

Un fin de semana de mucho entretenimiento y celebraciones tendrá Antioquia entre este viernes 9 y el 12 de octubre. Serán 28 actividades en diferentes municipios, para que usted se programe, conozca y viaje por el departamento, pero antes tener en cuenta las medidas de precaución.
Durante todo el puente festivo el suroeste tendrá el Festival de la Mula y el Café, en Ciudad Bolívar; las Fiestas del Samán, en Hispania; las del Buey, en Valparaíso. También, en otras regiones, estarán el Festival de los Balcones, en Carolina del Príncipe; las Fiestas del Agua, en Briceño; la de la Paz y el Progreso, en Amalfi; las del Oro, la Minería y la Ganadería, en Remedios; las de la Raza, Café, Cítricos y Poesía, en Tarso, y el Festival de Cine de Marinilla.
Hasta este domingo, Donmatías tendrá la Feria de la Confección y la Cultura; Amagá, la Semana de la Juventud; Valdivia, las Fiestas de la Semana Cultural y Deportiva; y Necoclí, el Festival Nacional del Bullerengue.