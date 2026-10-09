Este puente festivo hay más de 28 actividades en Antioquia: le contamos qué hay para hacer

Un fin de semana de mucho entretenimiento y celebraciones tendrá Antioquia entre este viernes 9 y el 12 de octubre. Serán 28 actividades en diferentes municipios, para que usted se programe, conozca y viaje por el departamento, pero antes tener en cuenta las medidas de precaución. Durante todo el puente festivo el suroeste tendrá el Festival de la Mula y el Café, en Ciudad Bolívar; las Fiestas del Samán, en Hispania; las del Buey, en Valparaíso. También, en otras regiones, estarán el Festival de los Balcones, en Carolina del Príncipe; las Fiestas del Agua, en Briceño; la de la Paz y el Progreso, en Amalfi; las del Oro, la Minería y la Ganadería, en Remedios; las de la Raza, Café, Cítricos y Poesía, en Tarso, y el Festival de Cine de Marinilla. Hasta este domingo, Donmatías tendrá la Feria de la Confección y la Cultura; Amagá, la Semana de la Juventud; Valdivia, las Fiestas de la Semana Cultural y Deportiva; y Necoclí, el Festival Nacional del Bullerengue.

Maratones, running y más

Desde este viernes y hasta el sábado 10 se realizará el Festival de Teatro de Titiribí. Durante el sábado 10 y domingo 11, la programación incluye el Festival Caminos del Café, en Betania; el de Música Popular en Urrao; y la Bicitravesía 2026, en Cañasgordas. Además, entre el 10 y el 12, Buriticá celebrará las Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, mientras que el 11 y 12 serán en Cáceres las Fiestas de la Herencia Paisa. Este 10 de octubre se realizará en Anzá el Paseo a Caballo; en San Roque, el XII Festival Equino Juzgado; y en Chigorodó, el Tercer Festival del Chocolate. Le puede interesar: Un millón de turistas y Antioquia solo tuvo 15 de 699 proyectos de Fontur El puente dará también para actividades deportivas: el domingo 11 de octubre se realizará en La Ceja, Oriente del departamento, la Media Maratón Internacional, y en Urrao, igualmente, habrá una competencia deportiva similar. En Chigorodó, Urabá, se llevará a cabo la carrera Antioquia Corre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En Amagá podrá disfrutar de una de las comidas más tradicionales y deliciosas de Colombia en el Festival del Sancocho. El 12 de octubre Maceo celebrará la Fiesta de San Isidro.

Esté pendiente del estado de las vías

La Gobernación de Antioquia reportó que hay 14 frentes de obra activos con maquinaria atendiendo diferentes emergencias viales y puntos críticos en todo el departamento.

La principales restricción serán para vehículos pesados en Puente Iglesias, y el cierre en la vía Concordia – Betulia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia.

Sin embargo, aclaró que los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, pero recomendó transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades. La principal restricción será para vehículos pesados en Puente Iglesias, y el cierre en la vía Concordia – Betulia. De igual manera, hay trabajos y pasos restringidos en el sector Remolino – Hispania; Porcesito – Puente Gavino, y Campamento – Ye de Anorí, así como en El Tres – San Pedro de Urabá; y en la salida a Caucasia. Bloque de preguntas y respuestas: