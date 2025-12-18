¡Histórico! La FIFA ya tiene fecha para el primer Mundial de Clubes Femenino

El fútbol femenino no deja de derribar barreras y, tras años de espera, el sueño de ver a los mejores equipos del planeta enfrentándose en un solo certamen es una realidad. Lo que antes era una conversación de pasillo en los grandes congresos del fútbol, hoy tiene fecha, forma y un camino trazado que promete elevar la competitividad de las ligas locales a un nivel nunca antes visto.
El anuncio ha generado una ola de entusiasmo en las jugadoras y aficionados, al alcanzar por fin un campeonato máximo de clubes que promete enfrentar a las grandes figuras del fútbol del planeta. Le contamos todos los detalles de la primera edición del Mundial de Clubes femenino.