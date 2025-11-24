Girardota y Copacabana reciben a 8.000 atletas en final de los Juegos Departamentales desde este martes

La temperatura promediaba los 26 grados centígrados en la mañana de este lunes en Copacabana, y ellos, mientras turisteaban por el pasaje peatonal de ese municipio del Norte de Antioquia, llamaban la atención con sus llamativas chompas amarillas que en el espaldar, y de color verde, decía Mutatá.

“La verdad, sí está haciendo bastante frío, estamos acostumbrados a un clima más caliente. Pero también sacamos pecho con estas prendas porque es la primera vez que representaremos a Mutatá –fútbol de salón– en un certamen como este. Debutamos este martes contra Bello y estamos aprovechando para conocer”.

Así expresó David Villalba, de 30 años de edad, y quien junto a otros 20 deportistas más defenderán a esa población de la subregión del Urabá en la Final de los Juegos Deportivos Departamentales, conocidos como los “Olímpicos de Antioquia”, que fueron inaugurados este lunes en la tarde en el coliseo Metropolitano de Girardota, una de las sedes competitivas desde este martes, al igual que Copacabana, en la edición 48 del evento multideportivo más importante del departamento.

Así como Villalba y sus compañeros, decenas de deportistas desfilan desde el pasado fin de semana por las calles de estas poblaciones, que albergarán en sus diferentes escenarios, y por primera vez en su historia, la tradicional competición hasta el 5 de diciembre.

En total actuarán 8.000 atletas, quienes le darán cierre a un proceso que comenzó meses atrás en las diferentes subregiones, en los que siete zonales clasificatorios –realizados en Arboletes, Dabeiba, Donmatías, Cisneros, Marinilla, Jericó y Bello– definieron a los deportistas que hoy sueñan con el título departamental. En esta ocasión se tendrá 34 deportes en competencia, tres de los cuales estarán en calidad de exhibición. Cabe resaltar que el béisbol se celebrará en Arboletes.