Video | Al menos 18 muertos dejó accidente de autobús que cayó a un río en Bangladesh

Al menos 18 personas murieron luego de que un autobús con cerca de 50 pasajeros cayera a un río en el centro de Bangladesh, en un accidente ocurrido en la tarde del miércoles y que obligó a desplegar una operación de rescate que se extendió hasta la mañana de este jueves.
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De acuerdo con las autoridades, el vehículo se precipitó al río Padma, en el distrito de Rajbari, ubicado a unos 84 kilómetros de Daca, la capital del país, cuando intentaba subir a un transbordador.