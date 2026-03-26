Video | Al menos 18 muertos dejó accidente de autobús que cayó a un río en Bangladesh

Al menos 18 personas murieron luego de que un autobús con cerca de 50 pasajeros cayera a un río en el centro de Bangladesh, en un accidente ocurrido en la tarde del miércoles y que obligó a desplegar una operación de rescate que se extendió hasta la mañana de este jueves. Lea aquí: Medicina Legal ya identificó a 24 víctimas del accidente del Hércules en Putumayo De acuerdo con las autoridades, el vehículo se precipitó al río Padma, en el distrito de Rajbari, ubicado a unos 84 kilómetros de Daca, la capital del país, cuando intentaba subir a un transbordador.

El autobús cubría una ruta desde el distrito suroccidental de Kushtia hacia la capital, en medio del regreso de cientos de personas a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según reportaron los equipos de emergencia, varios de los ocupantes alcanzaron a salir del vehículo y nadaron hasta ponerse a salvo, pero otros quedaron atrapados en el interior del bus cuando este se hundió en el agua. Las labores de rescate comenzaron poco después del accidente y continuaron durante la noche con apoyo de una embarcación especializada, que permitió sacar el vehículo del río. Siga leyendo: Casi un centenar de muertos: recuento de víctimas por accidentes aéreos en las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro Los rescatistas siguieron trabajando durante la madrugada para recuperar cuerpos, mientras intentaban establecer si aún había personas desaparecidas. Las autoridades indicaron que las fuertes corrientes del río y las lluvias dificultaron la operación de búsqueda y recuperación de víctimas. De acuerdo con el balance entregado por el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil, entre los fallecidos se encuentran 10 mujeres y dos menores de edad. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el accidente dejó más desaparecidos ni han precisado las causas que provocaron la caída del autobús al río.

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