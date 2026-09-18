“Es inaceptable que 10 millones de colombianos aún estén en el gota a gota”: vicepresidente Restrepo

El Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, puso al sector fintech y a las startups en el centro de su estrategia para ampliar el acceso al crédito, impulsar la innovación y movilizar nuevas fuentes de financiación para la economía del país. Durante el Latam Fintech Market 2026, que se realiza en Barranquilla, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, afirmó que el país necesita más innovación e inclusión financiera para destrabar el financiamiento y recuperar el crecimiento económico. El mandatario, por su parte, señaló que el sector fintech tendrá un papel central durante su administración. “Esta es una demostración de que este país necesita inyección de innovación, inyección de inclusión”, afirmó Restrepo durante su intervención. El mensaje del Ejecutivo llega en un momento en el que el Gobierno busca ampliar las fuentes de financiación para empresas y hogares, al tiempo que el ecosistema fintech anunció inversiones por al menos $4,3 billones durante los próximos 12 meses para financiar operaciones e innovación tecnológica. Puede leer: Fintechs moverán $4,3 billones en Colombia: así será la inversión durante los próximos 12 meses

Fintech, crédito y lucha contra el ‘gota a gota’

Restrepo expuso la necesidad de utilizar la tecnología financiera para enfrentar el crédito informal y ampliar las alternativas para quienes tienen dificultades para acceder al sistema financiero tradicional. El vicepresidente calificó como inaceptable que millones de colombianos recurran al ‘gota a gota’, al ‘paga diario’ o al ‘cobradiario’ y planteó que las fintech pueden convertirse en una alternativa formal para estos usuarios. “Es absoluta y totalmente inaceptable que en un país como este 10 millones de personas aún estén en medio de esa esclavitud financiera pagando en promedio 720 % efectivo anual”, aseguró. Restrepo sostuvo que ampliar el acceso a productos financieros digitales puede contribuir a enfrentar este problema. En esa línea, pidió acelerar la implementación de las finanzas abiertas u open finance, que permitirían compartir información financiera de los usuarios entre entidades con su autorización. “Ese es el único camino a través del cual, o uno de los caminos a través del cual, vamos a lograr inclusión financiera y vamos a avanzar también en innovación financiera”, señaló. El funcionario también destacó el papel de las fintech y los neobancos en esta transformación: “El sector de fintech juega un papel protagónico, junto a los neobancos, en la modernización del sistema financiero colombiano”.

Innovación para desbloquear el financiamiento

Para Restrepo, la discusión debe enfocarsse en la innovación y la inclusión, que serían herramientas para ampliar las fuentes de financiación de la economía y generar las condiciones para aumentar la inversión y el empleo. “La única forma a través de la cual nosotros vamos a desbloquear las formas de financiamiento y a volver a crecer” pasa, según su planteamiento, por avanzar en estos dos frentes. El vicepresidente insistió además en que el crecimiento económico es una obligación del Gobierno, debido a su relación con la generación de empleo y con la disponibilidad de recursos para sectores sociales como salud, educación, cultura y vivienda. “El crecimiento es una obligación”, afirmó, al señalar que esta meta debe avanzar paralelamente con el ordenamiento de las finanzas públicas. Le puede interesar: Así va la puja por el presupuesto de 2027: MinHacienda quiere echarle tijera a $45 billones

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.

Cinco frentes para impulsar la productividad

Restrepo explicó que desde la Vicepresidencia se trabaja con el Gobierno en cinco frentes articulados para aumentar la productividad del país. El primero está relacionado con el talento y las nuevas tecnologías. La apuesta contempla ampliar el acceso a herramientas vinculadas con la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y la computación cuántica. En este punto también cuestionó la complejidad regulatoria del Estado. Según dijo, Colombia expide alrededor de 7.000 nuevas normas, resoluciones, circulares y decretos, equivalentes a unas 20 disposiciones diarias. El segundo frente está relacionado con la energía. Restrepo planteó que la expansión de la inteligencia artificial exigirá una mayor disponibilidad de electricidad y nuevas inversiones en infraestructura energética. Según su intervención, más de 90% de las nuevas necesidades energéticas asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial requerirán nuevas fuentes de generación. Por eso, mencionó la necesidad de desarrollar distintas alternativas, entre ellas energía eólica, solar, térmica, hídrica y nuclear, además de aprovechar minerales estratégicos como cobre, litio, níquel y tierras raras. “La teoría que prima es la teoría del crecimiento”, afirmó Restrepo, al rechazar la idea de que Colombia deba asumir una estrategia basada en el decrecimiento económico.

Startups colombianas crecen a triple dígito