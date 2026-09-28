Desde Cali, esta firma ya movilizó US$7 millones y acompaña a más de 800 empresas en Colombia

En un mercado de inversión de impacto que alcanzó los US$457,3 millones en Colombia en 2024, todavía existe una brecha para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiación, inversión y nuevos mercados. En ese escenario trabaja Trulab, una compañía vallecaucana que desde Cali ha acompañado a más de 800 empresas, asociaciones de productores y organizaciones y ha contribuido a movilizar más de US$7 millones.
La segunda medición del mercado de inversión de impacto en Colombia, publicada en 2025 por Impacto Colombia con participación técnica de Fedesarrollo, estimó que el sector creció 50% frente a la medición anterior. Sin embargo, el crecimiento del mercado no significa que todas las empresas tengan las mismas posibilidades de acceder a esos recursos. Parte del trabajo de Trulab se concentra precisamente en cerrar esa brecha.
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La organización es liderada por Santiago Gómez y Estefanía Valencia, junto con un equipo de más de 35 personas. Desde 2015 ha desarrollado proyectos en más de 19 departamentos de Colombia y, en diferentes momentos, en cuatro regiones de Perú.