Fiscalía cita a Eva Ferrer a declarar este miércoles por señalamientos contra Verónica Alcocer; ha faltado a dos llamados previos

En medio de la polémica por las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, a quien señaló de “transportar armas y drogas” en viajes mientras era primera dama del gobierno Petro EL COLOMBIANO conoció que luego de la entrevista publicada por la revista Semana de este fin de semana, la Fiscalía mantiene una indagación en curso por lo afirmado por la española Ferrer contra Alcocer, acción judicial que inició con los audios revelados el 1 de agosto por el mismo medio de comunicación. “La Fiscalía ya tenía abierta una investigación por los anteriores audios de Eva Ferrer. Se va a revisar, pero inicialmente dentro de la misma indagación. Ha sido citada dos veces a declarar y hay contactos con su abogado”, le dijo una fuente del ente acusador a este diario. Lea también: Procuraduría llama a Eva Ferrer y otras cinco personas a declarar tras revelaciones de presunta corrupción de Verónica Alcocer La primera citación, conoció este medio, tuvo lugar el 19 de agosto y se pasó para el 27 de agosto a las 10:00 a.m. “Tampoco fue. Segunda citación para el 29 de septiembre, no fue y está programada para este 14 de octubre a las 9:30 a.m.”, agregó la fuente dentro de la Fiscalía.

La Procuraduría también indaga el caso

La Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados en una reciente publicación de la revista Semana. Para avanzar en esa investigación, la entidad citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo juramento tras las revelaciones en contra de Verónica Alcocer. Además de Ferrer, deberán comparecer a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. El auto que ordena las diligencias también dispone que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practique las pruebas necesarias para establecer los hechos denunciados en la publicación. No se pierda: “Manel Grau me amenazó, por eso digo que es una banda criminal”: Eva Ferrer sobre amigo de Alcocer Según la entidad, esta actuación hace parte de una investigación que ya había abierto a partir de otras publicaciones de la misma revista, en las que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados servidores públicos.

¿De qué se le acusa a Eva Ferrer?

En declaraciones entregadas a la revista Semana, Eva Ferrer lanzó señalamientos contra la ex primera dama Verónica Alcocer por una presunta red de tráfico de drogas y supuestos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela. Ferrer afirmó que, durante un viaje a Venezuela que habría ocurrido en enero de 2023, se habrían transportado 2,5 millones de dólares de regreso a Colombia en el avión oficial de la primera dama. También aseguró que existirían fotografías que mostrarían a Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga. La exasesora también mencionó a otras personas que, presuntamente, estarían relacionadas con esos hechos. Se trata de señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades y que no constituyen, por sí mismos, hechos probados. Lea más: ¿Quién es Eva Ferrer, la mujer que regresa a la Casa de Nariño como alta asesora? La Procuraduría citó a Ferrer y a otras cinco personas para recibir sus testimonios bajo juramento y ordenó practicar pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados. Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el Gobierno de Gustavo Petro, respaldó los señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y relató dos episodios en los que, según su versión, la entonces primera dama habría intentado agredirla físicamente. “Todo lo que narró Eva es cierto. En dos ocasiones la primera dama intentó agredirme. En una de esas ocasiones estuvo presente la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y se puso a llorar”, afirmó Rodríguez. Según su relato, uno de los episodios ocurrió en la oficina de Petro, donde Alcocer supuestamente la habría insultado y tratado de manera denigrante. Rodríguez también aseguró que, al salir del despacho, la ex primera dama habría repetido ese comportamiento con Juliana Guerrero. La exdirectora del Dapre sostuvo que, en otra ocasión, Alcocer le habría dicho que era ella quien manejaba la contratación en esa entidad y que había asuntos en los que Rodríguez no debía intervenir. También afirmó que la entonces primera dama acercaba la mano a su rostro como si fuera a golpearla, pero que ella lograba esquivarla. Entérese: Abogada de Eva Ferrer confirma la voz de los audios y anuncia demandas contra Verónica Alcocer Además de respaldar las denuncias de Ferrer sobre presuntas agresiones, Rodríguez se refirió a la relación entre Alcocer y Petro. La exfuncionaria sostuvo que, a su juicio, entre ambos habría existido un “pacto de silencio criminal”, pues considera que el entonces presidente conocía los comportamientos que ella atribuye a su pareja y que ambos habrían ocultado situaciones para preservar una imagen pública. Preguntas y respuestas