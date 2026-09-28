Los bienes ocultos del ‘Clan Herrera’: Fiscalía ocupó propiedades por más de $44.900 millones

La Fiscalía General de la Nación anunció la ocupación de 42 bienes que estarían vinculados a una estructura de presuntos testaferros que habría estado al servicio del narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.

De acuerdo con el ente investigador, los activos afectados están avaluados preliminarmente en más de $44.900 millones y habrían permanecido ocultos mediante una red de personas y empresas que operaban en distintos sectores de la economía para dar apariencia de legalidad a los recursos y evadir el control de las autoridades.

La decisión se produjo luego de una investigación patrimonial y financiera que permitió identificar bienes que, según la Fiscalía, estarían relacionados con uno de los grupos de testaferros que habría administrado recursos asociados a Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como alias Pacho Herrera.

Las pesquisas indican que durante varios años habrían sido utilizadas personas naturales y empresas de diversos sectores económicos para ocultar, transformar y administrar los activos identificados.

Entre las actividades económicas mencionadas por la Fiscalía aparecen los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.