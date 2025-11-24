x

Fiscal general ordenó investigación por supuesta cooptación de agentes de inteligencia por parte de alias Calarcá

El ente investigador, así mismo, compulsó copias a la delegada ante la Corte Suprema para indagar al general Juan Miguel Huertas.

  • La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

Casi 24 horas después de que Noticias Caracol revelara evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo se pronunció al respecto.

El tan esperado pronunciamiento llegó en la noche de este lunes a través de un comunicado en el que la propia fiscal Camargo ordenó la investigación de la supuesta cooptación de agentes de inteligencia y del Ejército por parte ‘Calarcá’.

Esta investigación comenzará con la “intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada”, en la que se busca establecer las “amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”, que haría generado la supuesta cooptación.

Por su parte, señala el comunicado que la Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, “para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados”.

Espere ampliación.

