Fiscal general ordenó investigación por supuesta cooptación de agentes de inteligencia por parte de alias Calarcá

Casi 24 horas después de que Noticias Caracol revelara evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo se pronunció al respecto.

El tan esperado pronunciamiento llegó en la noche de este lunes a través de un comunicado en el que la propia fiscal Camargo ordenó la investigación de la supuesta cooptación de agentes de inteligencia y del Ejército por parte ‘Calarcá’.