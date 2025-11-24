“No sabíamos que la Fiscalía tenía esa información”: director del DNI sobre archivos de alias ‘Calarcá’

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se refirió a la investigación de Noticias Caracol que destapó posibles vínculos entre las disidencias de las Farc y funcionarios del Estado. Jorge Lemus, director de la entidad, reaccionó con sorpresa y admitió que solo conoció los detalles del caso anoche, al mismo tiempo que el país.
Lemus afirmó que la DNI desconocía por completo que la Fiscalía tenía desde hace más de un año las pruebas que hoy sacuden al país. “Nosotros tenemos conocimiento hasta anoche; así como ustedes hasta anoche tuvimos conocimiento de esto. No sabíamos que la Fiscalía tenía esto”, dijo a Caracol Radio.
Según explicó, en cuanto vio el informe periodístico ordenó buscar trazabilidad sobre una supuesta misión mencionada en los documentos incautados a las disidencias de alias Calarcá.