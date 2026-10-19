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Florida emitió orden de captura contra Raúl Castro por asesinato por el derribo de las avionetas de Estados Unidos en 1996

Una jueza del Estado norteamericano presentó cargos por conspiración para cometer homicidio en primer grado, acusándolo directamente de ordenar la muerte a “sangre fría” de cuatro floridanos en 1996.

  • El fiscal James Uthmeier anunció cargos estatales independientes contra Raúl Castro por el ataque contra la organización “Hermanos al Rescate” hace 28 años. FOTO: AFP
    El fiscal James Uthmeier anunció cargos estatales independientes contra Raúl Castro por el ataque contra la organización “Hermanos al Rescate” hace 28 años. FOTO: AFP
  • El expresidente y exministro de Defensa cubano Raúl Castro. FOTO: AFP
    El expresidente y exministro de Defensa cubano Raúl Castro. FOTO: AFP
Agencia AFP
Publicado hace 22 minutos Actualizado hace 20 minutos
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La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes 19 de octubre que presentó cargos por el asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro Ruz, de 95 años, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996. La acusación es independiente de la que hizo el gobierno estadounidense el 20 de mayo pasado.

“Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado”, dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

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“Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia”, añadió. El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización “Hermanos al Rescate”.

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida. Todo ocurrió en febrero de 1996, de sendas avionetas Cessna C-337 pilotadas por miembros de Hermanos al Rescate, el grupo de exiliados cubanos con nacionalidad estadounidense con base en Miami.

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Un tercer aparato, donde viajaba su líder, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

La imputación estatal se suma a la federal que ya hay contra Castro

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados “procesen las violaciones a sus respectivas leyes”.

“Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia”, indicó. El funcionario añadió que el gobierno federal “está con Florida en la búsqueda de justicia para los cuatro estadounidenses asesinados en el derribo” de las avionetas.

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero, que ha agravado la crisis económica y energética de la isla.

El expresidente y exministro de Defensa cubano Raúl Castro. FOTO: AFP
El expresidente y exministro de Defensa cubano Raúl Castro. FOTO: AFP

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el estado de Florida puede juzgar a Raúl Castro si el gobierno federal de EE. UU. ya lo acusó?
El sistema legal de Estados Unidos contempla la “soberanía dual”, lo que permite que tanto el gobierno federal como un estado individual (en este caso, Florida) procesen de forma independiente la violación de sus respectivas leyes. Esto significa que Raúl Castro enfrenta dos procesos judiciales separados y paralelos por el mismo hecho.
¿Qué cargos específicos presentó la Fiscalía de Florida contra Raúl Castro?
La fiscalía de Florida presentó cargos estatales por conspiración para cometer homicidio en primer grado, acompañados de una orden formal de arresto. Se le acusa directamente de haber ordenado el derribo a sangre fría de las dos avionetas.
¿Quiénes eran las víctimas del derribo de las avionetas de ‘Hermanos al Rescate’ en 1996?
Las víctimas fueron cuatro tripulantes floridanos de la organización no gubernamental “Hermanos al Rescate”. El grupo utilizaba aeronaves desarmadas para localizar y prestar ayuda a los balseros cubanos que intentaban cruzar el estrecho de la Florida hacia Estados Unidos.
¿Qué cargo ocupaba Raúl Castro cuando ocurrieron los hechos en 1996?
En febrero de 1996, cuando dos cazas militares cubanos derribaron los dos aviones civiles en aguas internacionales, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (ministro de Defensa) de Cuba.
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