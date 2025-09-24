Fluminense se quedó sin técnico: Renato Gaúcho presentó su renuncia tras la eliminación en Copa Sudamericana

El entrenador Renato Gaúcho presentó su renuncia tras la eliminación sufrida por su equipo, el Fluminense, ante Lanús en la Copa Sudamericana.
Fluminense, equipo en el que milita el colombiano Kevin Serna, empató 1-1 en Río de Janeiro con Lanús y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, ya que en el duelo de ida había perdido 1-0 en Argentina.
“Presenté mi renuncia”, dijo en rueda de prensa el técnico, entre críticas por el tropiezo en el estadio Maracaná.